Los viticultores de Castilla-La Mancha reciben de manera anticipada 5,5 millones de euros de indemnización por daños provocados por pedrisco

Los viticultores castellanomanchegos que han perdido su cosecha a causa del pedrisco reciben desde este viernes las indemnizaciones por esos daños en sus parcelas. Así lo ha confirmado la directora general de Ordenación Agropecuaria, Lydia Benítez, que ha explicado que este anticipo, de unos 5,5 millones de euros, ha sido posible sin esperar a la vendimia, momento habitual de tasación y pago de indemnizaciones, gracias a la petición realizada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural a Agroseguro. “Solicitamos que se agilizara el proceso de tasación y pago de la indemnización correspondiente y esta petición, unida al esfuerzo de Agroseguro, ha permitido adelantar en un mes la gestión”, ha manifestado la directora general.

Los pagos anticipados, según ha asegurado Benítez, “van dirigidos a las parcelas de viña que han sufrido daños superiores al 80%, que suponen unas 4.500 hectáreas en el conjunto de la región”. A su vez, ha agradecido la gestión realizada por Agroseguro, que, “sin lugar a duda, supondrá una ayuda importante a la economía de los viticultores afectados por el pedrisco, que no tendrán cosecha este año al tener una afección tan alta”. Además, ha indicado que “a mediados de septiembre se abonarán las indemnizaciones para otras 35.000 hectáreas que tuvieron una menor afección”.

Estas indemnizaciones demuestran, una vez más, la importancia de contratar seguros agrarios para hacer frente a cualquier tipo de siniestro. “Es la herramienta más fiable para proveer de fondos a nuestros agricultores ante una adversidad climatológica”, ha apuntado la directora general, que informaba de que, “en la última década, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado más de 70 millones de euros a apoyar la contratación de seguros agrarios”.

Desde 2015, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha ido incrementando la partida presupuestaria hasta en un 150%, de forma que ha pasado de contar con un presupuesto de 4,2 millones de euros a los 10,5 millones actuales. “La apuesta del Ejecutivo del presidente García-Page es muy clara: vamos a seguir apoyando al sector y los próximos años seguiremos incrementando la partida destinada a seguros agrarios”, ha manifestado Benítez.

Para la directora general “el objetivo es que nuestros agricultores y ganaderos dispongan de más ayudas para hacer frente a los riesgos derivados del cambio climático, cada vez más habituales, que ponen en riesgo sus explotaciones”.

En el año 2025, el presupuesto para acompañar a agricultores y ganaderos en la contratación de pólizas asciende a 10,5 millones de euros, lo que supone “la mayor cantidad presupuestada hasta la fecha”. Además, esta apuesta está facilitando, según Lydia Benítez, “que la subvención del seguro agrario, sumando la aportación de la Junta y del Ministerio, sobrepase de media el 50% del coste total”.

Según los datos aportados por Agroseguro en Castilla-La Mancha, hasta el pasado 31 de julio había registrados siniestros por fenómenos tormentosos, principalmente pedrisco, que alcanzaban las 200.000 hectáreas aseguradas en la región. Se trata de la cifra más alta de superficie siniestrada por tormentas de la última década en Castilla-La Mancha y, con los niveles actuales de aseguramiento, es posible que sea la más alta de los 45 años de seguro agrario.