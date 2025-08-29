El Gobierno de Castilla-La Mancha facilita la gratuidad al alumnado de 2-3 años con ayudas a 220 entidades locales de 10.000 habitantes o menos en el primer ciclo de Educación Infantil.

Esta resolución se ha publicado hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha dentro del compromiso del Gobierno de Emiliano García-Page con el impulso a la escolarización de 0-3 años.

Para esta medida, que ya se puso en marcha el pasado curso en municipios de menos de 2.000 habitantes, el Ejecutivo autonómico ha invertido más de ocho millones de euros para llegar a 224 escuelas infantiles en municipios de 10.000 habitantes o menos.

Por provincias del total de 220 entidades, 43 pertenecen a la provincia de Albacete; 32 a la provincia de Ciudad Real; 34 a la provincia de Cuenca; 28 a la de Guadalajara y 83 en la provincia de Toledo.

La intención del Gobierno regional es continuar progresivamente esta implantación y de cara al curso 2026/2027 poner en marcha esta gratuidad de 2-3 en escuelas infantiles de municipios de más de 10.000 habitantes.

Esto se suma al impulso a la escolarización se puso en marcha y por la que se han creado más de 3.600 plazas en el conjunto de Castilla-La Mancha.