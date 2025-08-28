Sube la compra de viviendas en Castilla-La Mancha

La compraventa de viviendas creció en junio en 14 comunidades, entre ellas Castilla-La Mancha el 9,3 % con un total de 3.367, por encima de la media nacional que se situó en el 5,9 %, según los datos publicados este jueves por el Consejo General del Notariado.

El número de compraventas descendió en Madrid (un 3,6 % menos), en las Islas Canarias, con un retroceso del 8,1 %, y en Cantabria, con una reducción más acusada, de hasta el 13,9 %.

Las autonomías que registraron una evolución por encima de la media nacional fueron Murcia (18,9 %), Castilla y León (16,5 %), País Vasco (11,8 %), Cataluña (11,2 %), Aragón (11 %), Extremadura (10,5 %), Castilla-La Mancha (9,3 %), Asturias (7,6 %) y Andalucía (7,3 %).

Y los ascensos situados por debajo de la media nacional en La Rioja (5,6 %), Galicia (4,5 %), Navarra (3,1 %), Islas Baleares (2,7 %) y la Comunitat Valenciana (2,1 %).

Los pisos suben al 2,9 % y los unifamiliares, un 16,2 %

Durante junio de este 2025 se registraron un total de 68.128 compraventas, un 5,9 % más en tasa interanual, y el precio medio del metro cuadrado se situó en los 1.906 euros, un aumento del 8 % interanual.

Por tipo de vivienda, se realizaron 51.208 compraventas de pisos, un 2,9 % más, mientras que la ventas de viviendas unifamiliares también aumentaron, en este caso un 16,2 %, al registrarse 16.921 transacciones de este tipo.

Los precios de los pisos alcanzaron una media de 2.173 euros por metro cuadrado, un 9,9 % más, y el precio de las viviendas tipo unifamiliar promedió los 1.459 €/m2, un incremento del 7,5 %.

El precio del metro cuadrado aumentó de media un 8 % interanual y las diecisiete autonomías registraron incrementos, en el caso de Castilla-La Mancha un 2,3 %.

La Rioja fue la que más aumentó el precio por metro cuadrado, con un alza del 23,4 %, seguida de Castilla y León (21,2 %), Murcia (14,5 %), las Islas Canarias (13,2 %), Madrid (11,8 %), Cataluña (11,4 %), Aragón (10, 3%), la Comunitat Valenciana (9,8 %), Extremadura (9 %), las Islas Baleares (8,6 %) y Cantabria (8,1 %).

La hipoteca media se sitúa en 174.338 euros

La superficie media de la vivienda aumentó un 1,4 % este junio y en el caso de Castilla-La Mancha hubo un incremento interanual de la superficie promedio de la vivienda del 4,2 %.

Los préstamos hipotecarios para la compra de las viviendas crecieron en toda las comunidades, de media nacional un 16,6 % interanual, hasta las 35.918 operaciones.

La cuantía promedio de estos préstamos también ascendió, un 10,3 %, y alcanzó los 174.338 euros en promedio, una cuantía que, de media, fue el 72,6 % del precio total de la vivienda.

Por su parte, el porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un préstamo hipotecario se situó en el 52,7 %.