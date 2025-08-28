La Junta organizará el próximo año la segunda edición de la Vuelta Ciclista a Castilla-La Mancha

El director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste, ha anunciado que la Vuelta Ciclista a Castilla-La Mancha celebrará una nueva edición el próximo año y lo ha hecho tras recordar que en la de este, su primera, ha recorrido más de 650 kilómetros y ha llevado el nombre de nuestra tierra a más de 70 municipios, con un impacto social, deportivo y económico extraordinario.

El director general de Juventud y Deportes lo ha destacado en su asistencia a la presentación de la XIV Edición de la Titán de La Mancha, que ha tenido lugar en la residencia de deportistas de la Federación Española de Fútbol de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). En el acto ha estado acompañado de la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor.

Desde allí, ha manifestado que la Titán de La Mancha no solo es un acontecimiento deportivo de primer nivel, es también un motor económico y social para nuestra región. “Estimamos un retorno cercano a los 150 euros de media por participante para la comarca, gracias al impacto en hostelería, restauración, comercio y turismo”, ha puntualizado.

Esta prueba, que nació en 2009 como un reto entre amigos, se ha convertido hoy en uno de los grandes referentes del deporte en Castilla-La Mancha y en todo el país. En 2024 reunió a cerca de 1.800 participantes y se confía en superar el número, consolidándose como una de las pruebas de BTT y Ultramaratón más destacadas de España.

“Con estas dos citas -la Titán de La Mancha y la Vuelta a Castilla-La Mancha- nuestra región refuerza su posición como un territorio de referencia en el deporte ciclista, tanto popular como profesional, y demuestra que el deporte es también desarrollo económico, cohesión social y orgullo de pertenencia”, ha sentenciado el director general de Juventud y Deportes.