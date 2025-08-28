Estos son los desplazamiento que la DGT prevé en Castilla-La Mancha durante la operación retorno del verano

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que se produzcan más de 5 millones de viajes por carretera, alrededor de 812.000 en Castilla-La Mancha, durante la operación retorno del verano, que arranca a las 15:00 horas de este viernes y se extiende hasta la medianoche del próximo domingo.

Tráfico ha informado en un comunicado que la previsión es que los movimientos se produzcan de forma escalonada desde las zonas turísticas y de descanso hacia los grandes núcleos urbanos, aunque también habrá desplazamientos en sentido contrario de quienes inician sus vacaciones.

Además, durante estos días también está previsto que siga produciéndose una importante afluencia de vehículos en los principales ejes y pasos fronterizos por el retorno hacia países europeos de residencia habitual.

La previsión en Castilla-La Mancha es de 812.000 desplazamientos, de los cuales 202.000 por carreteras de la provincia de Toledo, 159.000 por Ciudad Real, 153.000 por Cuenca, 150.000 por Albacete y 148.000 por la provincia de Guadalajara.

Entre las 16:00 y las 22:00 horas del viernes se prevén importantes movimientos y problemas de circulación, tanto en sentido salida de las grandes ciudades, como en las principales vías de acceso a las zonas turísticas de costa.

El sábado 30 continuará el tráfico intenso en sentido salida de las urbes desde primeras horas de la mañana, especialmente entre las 9:00 y las 13:00 horas, motivados por el comienzo del mes vacacional de septiembre y por los trayectos habituales de fin de semana a las segundas residencias.

Por la tarde, se observarán desplazamientos de vuelta que, pese a esperarse escalonados, no evitan que se prevea una intensidad elevada en algunos ejes viarios.

El domingo por la mañana la mayor complicación se aguarda en los accesos a las zonas de costa y playas, mientras que por la tarde, entre las 16:00 y las 23:00 horas, empezará el retorno de los que han finalizado sus vacaciones en agosto y de quienes viajan el fin de semana, por lo que el tráfico de intensidad será desde el litoral hacia las grandes ciudades.

Para dar cobertura a la operación, Tráfico contará tanto con medios humanos como técnicos, entre los que habrá radares fijos y móviles de control de velocidad, drones, cámaras y motos camufladas.

Asimismo, para facilitar la circulación, se instalarán carriles reversibles en las zonas más conflictivas, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación a camiones de mercancías en ciertos tramos, fechas y horas.