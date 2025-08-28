El termalismo terapéutico del Gobierno regional y FEDEPAR genera salud y respiro para el párkinson y empleo para Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reafirmado hoy su compromiso con la atención integral a las personas con párkinson, sus familias y cuidadores, con la visita del viceconsejero de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, Javier Pérez, al programa ‘Mójate por el Párkinson’, que celebra su décimo aniversario durante estos días en el Balneario de Benito, en Reolid (Albacete).

Se trata de un programa pionero en España, organizado por la Federación de Entidades de Párkinson de Castilla-La Mancha (FEDEPAR) con la financiación del Ejecutivo autonómico, que este año destina 94.000 euros para hacerlo posible. En total, 250 personas participan en esta edición, entre pacientes, pero también sus cuidadores y familiares.

El programa combina tratamientos hidrotermales y rehabilitación con actividades culturales y de ocio, con un doble objetivo: mejorar la calidad de vida de las personas con párkinson y ofrecer descanso y formación a sus familias y cuidadores, que en un 80 por ciento de los casos asumen los cuidados en el hogar.

El viceconsejero ha destacado que Castilla-La Mancha “es pionera” en unir termalismo y terapia contra el párkinson y hoy “somos referencia nacional en programas de apoyo y prevención de la dependencia”.

Motor de empleo y desarrollo rural

Pérez ha subrayado también que “este tipo de programas no solo generan salud y bienestar, sino que son un verdadero motor económico en el medio rural”. De hecho, el programa de Termalismo Social del Gobierno regional, en el que se integra esta experiencia, contribuye a mantener más de 600 empleos directos y 1.700 indirectos en la red de balnearios de Castilla-La Mancha, además de fijar población y generar riqueza en los pueblos.

El viceconsejero ha agradecido el trabajo de FEDEPAR y sus asociaciones, así como de los profesionales, familias y voluntariado que hacen posible esta iniciativa y ha reconocido la implicación del propio Balneario de Benito y de la Federación de Balnearios de Castilla-La Mancha.

En palabras de Javier Pérez, “la atención a los enfermos de Párkinson es una prioridad para el Gobierno del presidente García-Page, y trabajamos día a día para procurar más apoyos, más autonomía y más calidad de vida”.