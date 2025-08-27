El PSOE de Castilla-La Mancha afirma que «el mejor antídoto» frente a los incendios es invertir en prevención

El PSOE regional ha asegurado este miércoles que «el mejor antídoto» para evitar que los incendios se propaguen es invertir en prevención y en la gestión de los montes y del medio natural durante todo el año, como hace el Gobierno de Castilla-La Mancha.

El diputado socialista en las Cortes regionales Álvaro Toconar ha aseverado en rueda de prensa que solo este año se han invertido más de 116 millones de euros, «la mayor cifra de la historia», para trabajar el monte los 365 días del año con el fin de prevenir incendios en verano y de que, en caso de que los haya, «sean lo más pequeños posible».

En este sentido, ha recordado que este año se han reducido a la mitad las hectáreas afectadas por el fuego en Castilla-La Mancha, «a pesar de que ha habido un mayor número de incendios».

Además, Toconar ha señalado que lo primero que tendría que hacer el PP es «pedir perdón por los 2.000 agentes forestales que despidió» cuando gobernó en Castilla-La Mancha y ha resaltado que desde que Emiliano García-Page es presidente «se han contratado más de 3.000 agentes forestales dentro del Plan Infocam».

Por otra parte, el diputado socialista ha criticado que el PP de Castilla-La Mancha está «dando la espalda a los intereses de los agricultores» de la región y es «cómplice de los recortes de la PAC que está negociando el Partido Popular».

Toconar ha incidido en que la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha puesto sobre la mesa «una futura Política Agraria Común que recorta un 20 % los fondos que se destinan a los agricultores» y que, entre otras cosas, «suprime las ayudas para que los jóvenes se puedan incorporar al campo» y reduce fondos para el desarrollo rural y la prevención de incendios.