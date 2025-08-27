El PP de Castilla-La Mancha reprocha a Mercedes Gómez que ponga en duda si tiene que estar en los incendios como consejera

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha reprochado este miércoles a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, que ponga en duda si tiene o no que estar en los incendios como responsable regional de la extinción.

Así lo ha puesto de manifiesto el portavoz adjunto y diputado autonómico del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, en una rueda de prensa en la que se ha referido a la pregunta que este martes se hacía Gómez sobre si en los incendios tiene que estar un consejero o los bomberos forestales que son los que lo apagan, así como consideraba que no había ninguna queja al respecto.

Serrano lo ha tildado de actitud de «absoluta soberbia» y ha considerado que es «vergonzoso» para toda la sociedad que «se despache de esta guisa» cuando los incendios de este verano en la comunidad autónoma han provocado que haya miles de hectáreas arrasadas, que los vecinos hayan visto peligrar su integridad y sus casas, y que los agricultores, ganaderos y empresarios tengan «enormes pérdidas» y hayan visto en jaque su patrimonio.

Para el diputado ‘popular’, «siempre que hay una situación complicada en Castilla-La Mancha, el Gobierno está desparecido y el único que está es el PP», al tiempo que ha incidido en que si la consejera de Desarrollo Sostenible se pregunta si tiene o no que estar en los incendios, «a lo mejor lo que no tiene es que estar al frente de la consejería responsable de la extinción».

Asimismo, ha afeado a Gómez que diga que no cree que haya ninguna queja y la ha instado a hablar con los vecinos, agricultores, ganaderos y empresarios y preguntarles si tienen alguna queja, si creen que ha habido fallos a la hora de invertir en prevención, si los campos están abandonados por la «criminalización» del sector y si los empresarios de verdad reciben las ayudas prometidas.

Con todo, Serrano ha elogiado la labor de los profesionales del servicio de extinción de incendios, que a su modo de ver sí han demostrado «estar a la altura de las circunstancias», y ha remarcado también que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto un plan contra incendios frente a un presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que ha estado de vacaciones igual que García-Page.

Por otra parte, preguntado por el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas, el dirigente ‘popular’ ha dicho que «se consolida un nuevo capítulo de la agenda rupturista y soberanista impuesta desde Cataluña al Gobierno de España», a la vez que ha instado de nuevo a García-Page a frenar esta deriva y terminar esta «legislatura de la infamia» en la que el Ejecutivo central actúa «sin prejuicios» como en el reparto de menores, ha sentenciado.