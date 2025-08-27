Castilla-La Mancha destina más de diez millones de euros a renovación de abastecimiento en municipios de menos de 20.000 habitantes

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha explicado que el Ejecutivo región destina 10,3 millones de euros de fondos del Plan de Recuperación para ejecutar 144 actuaciones en el conjunto de la región para la mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de agua potable en municipios menores de 20.000 habitantes.

En concreto, ha indicado, solo en la provincia de Guadalajara, la inversión asciende a tres millones de euros para llevar a cabo estas actuaciones, que, tal y como ha dicho, van a servir para ayudar a los pequeños municipios a mejorar y dimensionar sus infraestructuras. “Queremos hacer un esfuerzo en el medio rural fundamentalmente para reducir el nivel de pérdidas que hay en las redes de distribución en baja”, ha explicado.

Martínez Guijarro, que ha recorrido hoy la localidad de Baños de Tajo, en Guadalajara, donde el Ejecutivo autonómico va a invertir 45.000 euros para los arreglos de los dos depósitos de agua con los que cuenta el municipio que abastecen tanto a los vecinos que residen todo el año como a la población que se multiplica por hasta por veinte en verano. Al respecto, ha destacado que se trata de “una realidad de los municipios de la Comunidad Autónoma que tienen que dimensionar las infraestructuras”.

El vicepresidente primero, junto al alcalde, Mariano Sanz; la directora de la Agencia del Agua, Montse Muro; la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García; el delegado de Molina de Aragón, Sergio Ruiz; y varios concejales del consistorio, ha conocido los detalles de los trabajos en estos depósitos donde se llevarán a cabo trabajos de limpieza y reparaciones, además de la mejora de los accesos.

El Gobierno regional, a través de la Agencia del Agua, cuenta con un plan de inversiones anual, por importe de 500.000 euros, que en el caso de Guadalajara para el año 2025, incluye la actuación en Baños de Tajo y en Baides, ambas centradas en la mejora de los depósitos, ha señalado el vicepresidente primero.

En este sentido, ha destacado la necesidad de mejorar los servicios y las infraestructuras básicas en las zonas rurales para garantizar el acceso al agua en condiciones de calidad.

Una financiación acorde a las necesidades

Martínez Guijarro ha puesto sobre la mesa el debate sobre la financiación autonómica y la financiación de las corporaciones locales, poniendo de ejemplo a Baños de Tajo que pasa de tener 15 habitantes todo el año, a más de 300 en los meses de verano.

Sobre este asunto, ha insistido en que “no se puede pretender que en este caso un municipio con 15 habitantes tuviera que pagar esas infraestructuras y el sistema de financiación de la comunidad autónomas y de las corporaciones locales también debe debería tener muy en cuenta las necesidades específicas de estos pequeños municipios”.