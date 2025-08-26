PP sobre reparto de menores: «Una cosa es lo que dice el Gobierno y otra lo que hace»

El PP de Castilla-La Mancha ha asegurado, en relación al decreto para poner en funcionamiento el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes, que «una cosa es lo que dice el Gobierno nacional y otra lo que hace».

De este modo ha respondido la portavoz del PP regional, Alejandra Hernández, a preguntas de los periodistas sobre el mencionado decreto y sobre los 320 menores que, en principio, está previsto que acoja Castilla-La Mancha.

Según Hernández, «habrá que ver cuál es el grado de colaboración del Gobierno regional con el Gobierno nacional y cuál es la realidad».

Más que a las declaraciones que pueda hacer el Ejecutivo central, «tendremos que remitirnos a los hechos» porque «las palabras de los gobiernos socialistas se las lleva el viento», ha sentenciado.