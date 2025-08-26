Importante cambio de tiempo en Castilla-La Mancha: la AEMET alerta de una DANA que dejará lluvias en estas zonas

El tiempo en Castilla-La Mancha dará un giro importante en la segunda mitad de esta semana, coincidiendo con la recta final del mes de agosto. Después de varios días marcados por el calor intenso, una DANA provocará un notable cambio meteorológico que se dejará sentir en gran parte del país y de la región.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el miércoles será el día de cambio. Aunque la jornada comenzará con cielos poco nubosos en Castilla-La Mancha, durante las horas centrales aumentará nubosidad en los sistemas Central e Ibérico. Eso dará paso a chubascos dispersos y algunas tormentas ocasionales, que serán más intensa a medida que avance la tarde.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán un ligero ascenso en zonas como La Mancha y La Alcarria, mientras que las máximas comenzarán a descender.

Temperaturas más frescas

El jueves será, probablemente, el día que más bajarán las temperaturas. Aunque los cielos se mantendrán despejados, se espera que las temperaturas bajen de forma más acusada, sobre todo en las máximas, que podrían registrar descensos significativos en el sistema Central y La Mancha.

Durante la madrugada, no se descarta la aparición de alguna precipitación débil y aislada en zonas montañosas del norte de Guadalajara.

La situación mejorará el viernes

Para el viernes, la situación tenderá a estabilizarse. Al comienzo del día habrá intervalos nubosos, pero la jornada evolucionará hacia cielos más despejados. Eso sí, las temperaturas mínimas seguirán en descenso, mientras que las máximas podrían comenzar a repuntar.

Aunque la DANA irá perdiendo fuerza de cara al fin de semana, este episodio supondrá un respiro tras varias semanas de mucho calor. En Castilla-La Mancha, este cambió traerá consigo un ambiente más fresco justo antes de que agosto se despida con temperaturas que volverán a subir.