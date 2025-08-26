El PSOE acusa al PP de Castilla-La Mancha de «usar» los incendios frente «al trabajo de los profesionales y la gestión del Gobierno de Page»

El secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas, ha criticado este martes que el PP regional está «usando» los incendios, frente al trabajo que han realizado los profesionales y la gestión que realiza el Gobierno de Emiliano García-Page.

En rueda de prensa desde la sede regional del PSOE, ha preguntado si con los datos que conocemos hasta la fecha de superficie quemada en Castilla-La Mancha, menos de la mitad que el año pasado, «Núñez está diciendo lo que está diciendo, que diría el PP si aquí hubiera pasado lo ocurrido en Castilla y León, en Extremadura o en Galicia».

«¿Qué opina el señor Paco Núñez de la gestión de sus compañeros Alfonso Fernández Mañueco, Alfonso Rueda y María Guardiola? ¿Y si Paco Núñez se cree el mejor de todos ellos, por qué no lo nombran presidente del Partido Popular a nivel nacional?», ha ironizado.

García- Navas lo ha contrapuesto al trabajo que «no solo en verano, sino durante todo el año» realizan los profesionales del servicio, a los que el Gobierno del presidente Page ha dado estabilidad y dotado de mejores medios.

En este punto, ha insistido en reconocer la labor de todos los profesionales del Plan Infocam de Castilla-La Mancha, y ha recordado que el servicio es un «referente» a nivel nacional e internacional, aunque el PP pretenda demostrar lo contrario con su «demagogia y su hipocresía».

De hecho, ha subrayado, son 116 millones de euros de inversión los que se destinan al Plan Infocam, que cuenta con cerca de 3.000 personas contratadas y 300 medios todo el año, «y no solo durante unos meses como con Cospedal», ha remarcado.

Y ha señalado que gracias a ello ha habido menos extensión de superficie quemada y que el 88 por ciento de los incendios declarados a lo largo de estos meses en la región se han podido extinguir en fase de conato, al tiempo que los profesionales del Plan Infocam han podido colaborar también en la extinción de los incendios de otras comunidades autónomas, según ha informado el PSOE en nota de prensa.