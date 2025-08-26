Castilla-La Mancha pone a disposición de la ciudadanía una nueva convocatoria de 16,2 millones de euros para incentivar la movilidad sostenible

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto a disposición de la ciudadanía una nueva convocatoria para impulsar la movilidad sostenible en la región de 16,2 millones de euros “que nos va a permitir según estimaciones iniciales impulsar ayudas para subvencionar la compra de más de 2.000 vehículos eléctricos y la instalación de 1.000 nuevos puntos de recarga”.

Así lo ha indicado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quién hoy ha dado a conocer al Consejo de Gobierno todos los detalles de la misma, señalando que tras su publicación hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) todos los interesados, “pueden solicitar estas ayudas vinculadas al programa de movilidad sostenible Moves III, con fondos del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), a partir de mañana miércoles con fecha tope del 31 de diciembre”.

Cómo ha explicado, esta nueva convocatoria se suma a las anteriores vinculadas al Moves III “que nos han permitido, gracias a la movilización de un presupuesto cercano a los 50 millones de euros de Fondos Next Generation, conceder ayudas a todas las solicitudes que nos han presentado en la Consejería hasta la fecha”.

Tal y como ha detallado han sido 8.482 solicitudes las que se han atendido para facilitar la renovación de la flota a particulares y empresas y la instalación de infraestructuras de recarga eléctrica. A 5.469 expedientes se les ha concedido ayudas por valor de 25,4 millones de euros para la compra de 5.625 vehículos eléctricos, mientras han sido 22,4 millones de euros los destinados a subvencionar 3.845 puntos de recarga correspondientes a 3.013 expedientes.

Hasta 7.000 euros de ayuda

Gómez ha animado a la ciudadanía a seguir solicitando con esta nueva convocatoria este tipo de ayudas detallando que se pueden llegar a subvencionar con un máximo de hasta 7.000 euros “la compra de un vehículo eléctrico, y hasta con 1.300 euros la compra de una motocicleta eléctrica si los adquirientes achatarran un vehículo de más de siete años de antigüedad”. Si no se hace entrega para chatarra de un vehículo antiguo las ayudas pueden llegar hasta los 4.500 euros.

En el caso de la compra de furgonetas eléctricas la subvención puede alcanzar hasta los 9.000 euros si el usuario achatarre su viejo vehículo y con hasta 7.000 en caso de que no lo haga.

En infraestructuras de recarga el coste subvencionable es hasta el 70 por ciento para particulares, autónomos, comunidades de propietarios y administración sin actividad económica y hasta el 80 por ciento para aquellos que residan en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Además, con el objetivo de contribuir al reto demográfico, “estas ayudas tienen un extra de un 10 por ciento adicional a actuaciones en municipios de menos de 5.000 habitantes tanto para la instalación de infraestructuras de recarga, como para la compra de vehículos por parte de personas que estén empadronadas en estos territorios, además de sumar también un 10 por ciento extra en la ayuda las personas con movilidad reducida que la soliciten”, ha finalizado.