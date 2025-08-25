Castilla-La Mancha refuerza su apoyo a los consejos locales de igualdad

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica este miércoles la resolución del Instituto de la Mujer por la que se conceden ayudas para el desarrollo de actividades en 19 consejos locales de la mujer o de igualdad, dentro de la convocatoria de subvenciones a la que ha destinado 52.000 euros.

Estas ayudas tienen como finalidad apoyar proyectos impulsados desde los ayuntamientos para promover la igualdad de género, la participación y el empoderamiento de las mujeres, así como fomentar su incorporación en los procesos de toma de decisiones.

Los proyectos aprobados incluyen propuestas como campañas de sensibilización, talleres de empoderamiento, iniciativas en torno a la digitalización, actividades culturales, jornadas formativas o proyectos vinculados al liderazgo femenino en el medio rural.

Cada entidad beneficiaria cuenta con una subvención máxima de 1.800 euros, destinados a contratación de personal, consultoría o asistencia técnica, conferencias, desplazamientos, alojamiento, así como a gastos relacionados con la ejecución, promoción, publicación o difusión de las actividades. Estas actividades podrán justificarse hasta el 31 de enero de 2026.

En total, se han aprobado 19 proyectos municipales presentados por distintos ayuntamientos con el objetivo de prevenir y luchar contra cualquier tipo de violencia de género.