Castilla-La Mancha mantiene abierto el plazo de la convocatoria de Captación del Talento hasta el próximo 30 de octubre

El Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene abierto el plazo de solicitud de las ayudas de la convocatoria de Captación del Talento hasta el próximo 30 de octubre, con cuantías dirigidas a apoyar desde la contratación indefinida por parte de empresas, cooperativas y sociedades laborales, hasta apoyo para el emprendimiento por cuenta propia en las zonas escasamente pobladas de la región, pasando por el Bono Talento Rural destinado a apoyar los gastos de traslado de la residencia habitual hacia estas zonas de Castilla-La Mancha.

Así lo ha recordado la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral, Nuria Chust, durante su visita a Minglanilla, donde ha tenido la oportunidad de conocer las inversiones que la empresa Talleres Ortiz va a realizar con el apoyo del Gobierno regional en el marco del programa ‘Castilla-La Mancha Más Segura’.

La convocatoria de Captación del Talento está dirigida a fomentar la fijación de población en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, a través de medidas como favorecer el retorno y la fijación de personas trabajadoras a través de la contratación indefinida, impulsar la actividad económica emprendedora en estas zonas, y a apoyar los gatos de traslado de residencia habitual hacia las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación en la región.

Esas son, precisamente las tres líneas de ayuda que comprende la convocatoria, con cuantías que van desde los 10.000 hasta los 13.000 euros en el caso de las contrataciones indefinidas por parte de empresas, sociedades laborales, cooperativas o entidades sin ánimo de lucro, entre otras; de hasta 5.800 euros para el impulso a la actividad por cuenta propia; y pueden alcanzar los 4.000 euros en el caso del Bono Talento Rural.

Estas ayudas, como ha remarcado la viceconsejera, quieren contribuir al comportamiento positivo de la región en materia de población, después de que haya alcanzado los 2.132.102 habitantes según la Estadística de Padrón Continuo publicada por el INE días atrás, y que muestra que la región ha ganado 27.669 habitantes en lo que va de año.