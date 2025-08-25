Castilla-La Mancha lidera las caídas de precios industriales con un descenso del 2% en julio

Los precios industriales cayeron un 2% en julio en Castilla-La Mancha en relación al mismo periodo de 2024, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Lo que más ha descendido en el séptimo mes en la región son los Bienes de consumo no duraderos, que se han dejado un 3,1; seguidos de los duraderos, que se contraen un 2,3. Los precios de los Bienes intermedios han caído un 1,1, y la Energía un 1,9. Por contra, los Bienes de equipo han aumentado cuatro décimas.

A nivel nacional, los precios industriales subieron un 0,3% en julio. Con la tasa interanual del séptimo mes de 2025, la inflación del sector industrial encadena dos meses en positivo después de que en junio repuntara un 1%.

La moderación de la inflación industrial en julio fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que recortó su tasa anual 2,5 puntos, hasta el 1,5%, debido a que el encarecimiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica fue menor que en julio de 2024.

Por contra, los bienes de consumo no duradero elevaron su tasa anual cuatro décimas, hasta el -1,5%, por la subida de los precios de la fabricación de aceites y grasas vegetales.

Excluyendo la energía, los precios industriales presentaron en julio una tasa del -0,5%, dos décimas más que en junio y ocho décimas por debajo del índice general.

En los siete primeros meses de este año, la inflación industrial se ha reducido un 2,4% respecto al mismo periodo de 2024, destacando el descenso de los precios en el suministro de electricidad y gas (-12,4%).

LA INFLACIÓN INDUSTRIAL SUBE UN 0,8% EN EL MES

En tasa mensual (julio sobre junio), los precios industriales aumentaron un 0,8% por el encarecimiento del refino de petróleo (+6%) y la producción, transporte y distribución de energía eléctrica (+3,2%).

En el lado de los descensos, destacaron las bajadas de precios de la producción de gas (-1%), fabricación de productos para la alimentación animal (-1,4%), fabricación de productos básicos de hierro (-1,8%) y fabricación de otro material y equipo eléctrico (-4%).

CUATRO COMUNIDADES PRESENTAN TASAS NEGATIVAS

La inflación industrial registró en julio tasas anuales negativas en cuatro comunidades autónomas, concretamente, en Andalucía (-6,1%), Murcia (-2,6%), Castilla-La Mancha (-2%) y País Vasco (-0,6%).

El resto de regiones presentaron incrementos. Los avances interanuales más pronunciados de los precios industriales se dieron en Canarias (+8,3%), Baleares (+7,2%) y Asturias (+6%).