Castilla-La Mancha es la tercera comunidad autónoma del país que más plazas docentes ha cubierto de las oposiciones de Secundaria y FP

La comunidad autónoma de Castilla-La Mancha es la tercera de todo el país que más plazas docentes ha cubierto de las oposiciones celebradas para Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional.

Así se desprende de los datos que se han dado a conocer en el día de hoy, en los que se refleja que de las 761 plazas ofertadas tan solo 41 no se han cubierto lo que supone un 5,39% muy por debajo de la media nacional que se sitúa en el 23,80%.

Estas cifras de Castilla-La Mancha tan solo son superadas por Extremadura y Cataluña, ya que Cantabria su convocatoria era para Primaria, mientras que el resto de las comunidades autónomas cuenta con un importante número de plazas desiertas.

Desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes se ha destacado que con estos datos se sigue cumplimiento el compromiso de reducción de la tasa de interinidad que en estos momentos se sitúa en un 8,8%.

Asimismo, se ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo de García-Page de seguir impulsando estos procesos selectivos a la vez que se siguen mejorando las condiciones laborales del profesorado.