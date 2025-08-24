Descubre al ganador de la I Vuelta a Castilla-La Mancha Leader

El corredor Adrián Benito se ha proclamado ganador de la I Vuelta a Castilla-La Mancha Leader tras lograr imponerse en la última etapa celebrada este domingo y que ha concluido en Molina de Aragón (Guadalajara).

El corredor del ‘Extremadura Pebetero’ ha logrado desbancar en la clasificación general a Miguel Moya, del High Level Gsport, hasta el momento líder de la Vuelta a Castilla-La Mancha, según han informado los organizadores en nota de prensa.

La etapa, que ha contado con más de 100 corredores, ha partido de la localidad conquense de Mariana para recorrer 108 kilómetros con cuatro subidas de montaña hasta Molina de Aragón.

Última etapa de la I Vuelta a Castilla-La Mancha, la carrera de hoy ha servido para establecer la clasificación final que, junto al maillot rojo carmesí de la Junta para Adrián Benito, ha concluido con el maillot verde por puntos para José María Martín (Extremadura Pebetero).

El rey de la montaña con el maillot rojo es Bernardo Cambareri (Lasal Cocinas); el líder de las metas volantes con el maillot amarillo corresponde a Albert Roca (Team MP Group); mientras que el líder de la clasificación sub-23 es Adrián Benito (Extremadura Pebetero).

El mejor castellano manchego con el maillot azul es Miguel Moya (High Level Gsport), y el mejor equipo el Extremadura Pebetero.

Un total de 13 Grupos de Acción Local de Castilla-La Mancha, reunidos en Recamder, junto a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, han impulsado la I Vuelta a Castilla-La Mancha Leader, prueba ciclista sobre cinco etapas con el objetivo de visibilizar los territorios rurales, dinamizar su economía y fomentar Castilla-La Mancha como destino turístico y deportivo.