Núñez exige a Page ayudas urgentes para recuperar zonas y sectores dañados por incendios

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado este viernes al Gobierno regional un plan de apoyo con ayudas para agricultores, ganaderos y empresas afectadas por los incendios en la región, y ha advertido de la urgencia de impulsar la recuperación medioambiental de las zonas calcinadas.

Así lo ha puesto de manifiesto Núñez durante una visita a los municipios toledanos Navalmoralejo y Calera y Chozas afectados por los incendios este verano, donde ha pedido que el Ejecutivo autonómico ponga sobre la mesa las ayudas necesarias para la recuperación de estas zonas, según ha informado el PP en nota de prensa.

Asimismo, ha agradecido a los alcaldes de estas localidades que «desde el minuto uno» en el que las llamas aparecían, estaban en primera línea para llamar a los servicios de extinción y solicitar la coordinación y presencia de medios para controlar los incendios.

Además, ha criticado que durante los incendios no haya aparecido ni el presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page, ni ningún consejero para comprobar la afección del fuego y las necesidades que han surgido a raíz de dichos incendios.

En este punto, ha avanzado que el grupo popular en las Cortes de Castilla-La Mancha va a solicitar la comparecencia de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, una vez que se abra el nuevo periodo de sesiones para que dé explicaciones sobre la situación de los trabajadores de plan contra incendios.