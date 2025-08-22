La Junta se congratula de participar en las Ferias y Fiestas a ‘San Bartolomé el Apóstol’ de Belmonte

El Gobierno regional se congratula de participar en la presentación de las Ferias y Fiestas a ‘San Bartolomé el Apóstol’ de Belmonte, “por lo que representan para la localidad y por ser parte de la identidad cultural de la provincia”.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha realizado estas declaraciones durante su participación en el acto, en el que ha expresado también su satisfacción por ser parte de un encuentro que “combina religión, tradición e idiosincrasia popular a partes iguales”.

Acompañado de la alcaldesa del municipio, Cristina Delgado, ha recordado a sus ciudadanos el compromiso firme del Gobierno de Emiliano García-Page con la localidad y, en concreto, con las áreas de Educación, Cultura, Deportes y Juventud.