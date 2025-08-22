Esto es lo que se gastaran los castellanomanchegos en la ‘vuelta al cole’

Los castellanomanchegos tienen previsto gastar 267 euroS en ‘vuelta al cole’, un 39% menos que la media, según el zOOm ‘Vuelta al cole’ realizado por el Observatorio Cetelem.

Este Observatorio, que amplía su estudio con un mayor número de preguntas, realizando un análisis más detallado, desvela que el 50% de los encuestados tiene hijos en edad escolar. De estos, un 38% declara tener hijos que cursarán primaria, un 24% secundaria y un 29% educación infantil.

Le siguen un aquellos que declaran tener hijos que comenzarán la guardería, con un 19%, y un 14% que cursará bachillerato.

La mayoría de los castellanomanchegos con hijos escolarizados declaran que estos estudian en centros públicos, con un 81% de las menciones.

Le siguen con un 14% aquellos que acuden a un centro privado y un 10% al concertado.

CÓMO SERÁ LA VUELTA AL COLE

El gasto medio previsto por los castellanomanchegos para la vuelta al cole este septiembre se sitúa en 267 euros, un 39% menos que la media nacional.

Cerca de la mitad tiene intención de realizar el mismo gasto que el año anterior en la vuelta al cole, con un 48% que declara tener previsto el mismo presupuesto. Un 38% declara tener intención de reducir dicho presupuesto, y otro 14% que declara que lo aumentará.

PRÉSTAMO DE LIBROS Y COMPRAS DE SEGUNDA MANO

De aquellos que declaran tener intención de reducir su presupuesto, más de la mitad de ellos afirma que se acogerá a programas de préstamos de libros, con un 63% de las menciones.

El 38% optará por realizar compras de segunda mano, mientras que el 25% declara que reutilizará, en la medida de lo posible, materiales del curso anterior.

De entre el 14% de aquellos que declaran tener intención de aumentar su gasto en la vuelta al cole este año, la gran mayoría de ellos, un 67%, asegura que es como consecuencia del aumento generalizado de precios, que hará que el presupuesto termine siendo mayor al del año anterior.

LOS PRODUCTOS MÁS COMPRADOS

Los productos que más comprarán los castellanomanchegos en la vuelta al cole son material escolar, con un 95% de las menciones; libros, con un 71%; y ropa, con otro 71%. Destaca el 29% que declara que destinará parte del presupuesto al pago de matrículas y tasas.

METODOLOGÍA

El Observatorio Cetelem presenta en agosto de 2025 el Zoom de Intención de gasto en la vuelta al cole, en la que analizamos el comportamiento de los españoles respecto a la intención de gasto relacionada con los gastos escolares.

«Este año hemos realizado una ampliación del estudio, incluyendo más preguntas que nos permitan realizar un análisis más detallado sobre este periodo de compras», indican.

Los datos analizados y las reflexiones mostradas en esta edición de el Observatorio Cetelem, se han obtenido a partir de la realización de una encuesta online realizada por la empresa Invesmarket, que ha usado metodología online (CAWI); siendo el Universo población mayor de 18 años y el ámbito nacional.

Se han realizado 1.000 encuestas, siendo el error muestral 3,16% para datos globales.

SOBRE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE EN ESPAÑA

BNP Paribas Personal Finance, conocida en el mercado español a través de su marca comercial Cetelem, es especialista en crédito al consumo, préstamos personales y gestión de tarjetas. Opera en España desde 1988, donde cuenta actualmente con más de 1.500 empleados y 3,5 millones de clientes.

Partner financiero de importantes empresas de distribución de bienes de consumo duradero y concesionarios de automóviles, es además un referente de información y análisis de su mercado gracias al estudio El Observatorio Cetelem.

En la misma línea de acompañamiento a partners y clientes, Cetelem lanza al mercado el servicio BaaS (Banking As A Service) ampliando la oferta de servicios a nuevas soluciones financieras en el ámbito de la banca digital. Cetelem ofrece un servicio integral como entidad bancaria, con productos de activo, y también de pasivo – cuentas corrientes, tarjetas de débito, cuentas de ahorro remuneradas y depósitos- y además a través de procesos 100% digitales.

BNP Paribas Personal Finance se sitúa en el área de International Financial Services, dentro de área de banca minorista de BNP Paribas. BNP Paribas Personal Finance forma parte activa de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF), de la Asociación de Empresas Españolas Contra el Fraude (AEECF) y de la Asociación para el desarrollo de la experiencia cliente (DEC).

Por décimo año consecutivo, BNP Paribas Personal Finance ha sido distinguida con el certificado «Top Employer España» en este 2024, por el que se acredita a la entidad como una empresa que promueve condiciones óptimas para el desarrollo personal y profesional de sus empleados.

EL OBSERVATORIO CETELEM

El Observatorio Cetelem, con más de 25 años de trayectoria, es un referente en un referente del análisis del consumo y la distribución en España, con más de 100 estudios publicados en estos años. A día de hoy, El Observatorio Cetelem se ha consolidado con cinco importantes informes anuales (Motor, Consumo Europa, Sostenibilidad, Consumo España y e-Commerce), ediciones mensuales, y estudios temáticos específicos y estacionales.

El Observatorio Cetelem es una herramienta informativa de gran calado social; seguido por empresas, asociaciones, consumidores y medios de comunicación.