Castilla-La Mancha tendrá 2,7 jubilados por cada nuevo trabajador en 2035

Castilla-La Mancha tendrá 2,7 jubilados por cada trabajador que ingrese en el mercado laboral de aquí a diez años, cerca de la media de España (2,9) pero por debajo de comunidades como Euskadi, Castilla y León y Galicia.

Estas tres serán las autonomías que tendrán más pensionistas por cotizantes en la próxima década si se compara la cantidad de habitantes de su territorio que se jubilará con los que ingresarán al mercado laboral, según un estudio de la Fundación Adecco.

En el País Vasco, de aquí a diez años, la previsión dicta que, por cada 4,6 personas que jubilen, solo una ingresará al mercado laboral, situación que posiciona a Euskadi como la región con el revelo generacional más desfavorable de España, seguido de Castilla y León y Galicia, cuyo índice se ubica en 4,4.

Asturias también presenta una situación desfavorable si se considera que por cada 4 jubilados solo habrá un nuevo trabajador. Extremadura (3,6), Cantabria (3,5), Canarias (3,3) y Navarra (3,1) le siguen en el listado.

Según el estudio, las regiones mencionadas presentan una previsión de relevo generacional más desfavorable que la media nacional, lo que se explica por una tasa de envejecimiento alta y una tasa de actividad de las personas jóvenes que también es inferior al promedio en España.

Las comunidades autónomas que presentan una previsión más positiva de relevo generacional son Murcia (2), Cataluña (2,2) y Baleares (2,6), que igualmente se encuentran en una situación «crítica». EFE

Comunidad Autónoma Personas que se jubilarán por cada joven que entrará al mercado laboral en la próxima década Euskadi 4,6 Castilla y León 4,4 Galicia 4,4 Asturias 4 Extremadura 3,6 Cantabria 3,5 Canarias 3,3 Navarra 3,1 Andalucía 2,9 Aragón 2,9 Comunidad de Madrid 2,9 Comunidad Valenciana 2,8 La Rioja 2,8 Castilla-La-Mancha 2,7 Baleares 2,6 Cataluña 2,2 Murcia 2 ESPAÑA 2,9

Fuente: Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo. Fundación Adecco