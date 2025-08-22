Castilla-La Mancha refuerza en verano su programa de educación ambiental ‘Tú eres la Llave’

La Consejería de Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, anima a los ayuntamientos, asociaciones y grupos de acción local de Castilla-La Mancha a solicitar alguna de las actividades de educación ambiental que también durante el periodo estival sigue desarrollando el programa ‘Tú eres la Llave’ impulsado por el Gobierno de Castilla-La Mancha en colaboración con los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP).

De esta forma, lo ha manifestado la directora general de Economía Circular y Agenda 2030, Esther Haro, durante su visita al estand informativo de Las Pedroñeras (Cuenca), solicitado por el Grupo de Desarrollo Rural ADI Záncara, que se ha celebrado en agosto y que ha acogido un taller y un ‘scape room’ con los más jóvenes de la localidad.

“La educación ambiental es una de las herramientas fundamentales para lograr los cambios de hábitos necesarios en la ciudadanía. Y con este programa de ‘Tú eres la Llave’, colaboramos para acercar el mensaje de la importancia que tiene la economía circular a todos los rincones de Castilla-La Mancha”, ha indicado Haro.