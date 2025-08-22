Castilla-La Mancha exigirá medidas en Bruselas para paliar los efectos de los aranceles

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha afirmado este viernes que la Junta exigirá medidas de apoyo a los sectores afectados por los aranceles de Estados Unidos a la Unión Europea.

En declaraciones a los medios recogidos por la Junta en la salida de la tercera etapa de la I Vuelta Civilista de Castilla-La Mancha, en Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), Caballero ha mostrado su rechazo a la imposición de aranceles a productos agroalimentarios por parte de Estados Unidos.

«No había que haber aceptado en ningún momento que se estableciera un arancel general del 15 por ciento y, desde luego, en ningún caso habría que haber aceptado un arancel del 15 por ciento para el vino y para otros productos agroalimentarios», ha afirmado el vicepresidente.

En este sentido, ha avanzado que la Junta y el presidente regional, Emiliano García-Page, tiene previstas reuniones «en Bruselas y a nivel internacional», en las que van a pedir «apoyo a los sectores productivos agroalimentarios de Castilla-La Mancha y también al resto de sectores que se puedan ver perjudicados por este arancel del 15 por ciento».

Para Caballero, la Unión Europea dispone de «margen de actuación» y ha reclamado que los próximos presupuestos comunitarios incluyan medidas específicas.

“Tienen que contemplar incentivos económicos para favorecer la búsqueda de nuevos mercados en otros lugares del mundo y también para intentar compensar, en la medida de lo posible, las pérdidas que van a tener estos sectores que, como consecuencia de los aranceles, van a vender menos en los Estados Unidos”, ha razonado.