Castilla-La Mancha coordina los ensayos de los Interlaboratorios EILA para asegurar la calidad de las edificaciones

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha coordinado los ensayos de los Interlaboratorios EILA para asegurar la calidad de las edificaciones de toda la Comunidad Autónoma.

La Dirección General de Vivienda de la Consejería de Fomento, ha coordinado la participación de los Laboratorios de Ensayos de Control de Calidad de la Edificación (LECCE) que son Carring en Cuenca, SGS Tecnos en Ciudad Real, SGS Tecnos e Impello Desarrollos en Guadalajara, Sergeyco CLM e Ibensa en Toledo; Unicontrol y SEA en Ciudad Real; y SEA y Fernández-Pacheco Ingeniería y Urbanismen en Albacete).

La participación en este ejercicio de laboratorios de toda la región, sirven a los agentes de la edificación en Castilla-La Mancha para lograr una buena calidad en los edificios que se construyen y rehabilitan en la región. Estos son los encargados de prestar la asistencia técnica en la realización de los ensayos y las pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones en una obra de edificación.

La realización de un Plan de ensayos Interlaboratorios a nivel Estatal (EILA) consiste en un programa de comparación planificado, que se desarrolla anualmente y en ellos se hacen pruebas y ensayos con materiales de construcción y de hormigón fresco.

La implantación del Plan EILA vela por la buena calidad del parque edificado en la región, y a ello contribuyen estas pruebas que realizan los laboratorios participantes, a los que la Administración regional reconoce su labor mediante la expedición del diploma acreditativo.