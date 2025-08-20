Román, influencer, alto y claro sobre Ciudad Real: «Esconde más de lo que parece»

Una ciudad que se descubre paso a paso y una provincia que esconde más de lo que aparenta. Así lo ha contado Román Socías, creador de contenido con más de medio millón de seguidores en TikTok (@romansocias), tras su reciente visita a Ciudad Real.

Lo que comenzó como un viaje sin muchas expectativas terminó convirtiéndose en una experiencia reveladora. Y él mismo lo admite: «Esconde más de lo que parece a simple vista».

Román, conocido por recorrer lugares poco promocionados, compartió un vídeo que ya suma miles de visualizaciones bajo el sugerente mensaje: «Me dijeron que no vaya a Ciudad Real, que allí no hay nada que ver. ¿Será así?».

El resultado fue una pieza audiovisual que no solo ha roto estereotipos, sino que ha puesto en valor rincones que, incluso para los propios vecinos, pasan a menudo desapercibidos.

«Vale la pena visitarla»

Su recorrido arrancó en el casco histórico de la capital. Allí se detuvo ante el Antiguo Casino, continuando hacia la Catedral de Santa María del Prado, la iglesia de Santiago y la de San Pedro, que forman el llamado «triángulo gótico». También paseó por el parque de Gasset, el Ayuntamiento que preside la Plaza Mayor, y cruzó bajo la Puerta de Toledo, uno de los emblemas más reconocibles de la ciudad.

Pero Román no se quedó solo en la capital. Se aventuró también por la provincia y su diversidad natural y patrimonial: las Lagunas de Ruidera, el volcán de Cerro Gordo, los icónicos molinos de Campo de Criptana, el teatro barroco de Almagro o el pintoresco Puerto Lápice.

«Ciudad Real es una ciudad y una provincia que vale la pena visitar», sentenciaba el influencer al final del vídeo, que se puede ver completo pinchando AQUÍ.

Con paisajes únicos, patrimonio bien conservado y una gastronomía profundamente manchega, Ciudad Real se presenta como un destino alternativo para quienes buscan autenticidad y tranquilidad.