La Junta y FRICAM refuerzan su compromiso con la modernización del sector de instalaciones y energía en Castilla-La Mancha

El director general de Formación Profesional, José Rodrigo Cerrillo Patiño, ha mantenido una reunión de trabajo con la Federación Regional de Asociaciones de Empresas Instaladoras y Mantenedoras de Fluidos y Energía de Castilla-La Mancha (FRICAM), integrada en la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM).

Durante el encuentro, la presidenta de FRICAM, María Jesús Coronel, ha trasladado las principales preocupaciones del sector, entre ellas la necesidad urgente de actualización tecnológica, la formación continua de los profesionales, la falta de relevo generacional y las dificultades para encontrar trabajadores cualificados.

Coronel ha reafirmado la apuesta de FRICAM por fortalecer y modernizar el sector de las instalaciones y mantenimientos de fluidos y energía en la región, contando con el respaldo de CECAM y sus organizaciones empresariales.

Por su parte, el director general de Formación Profesional ha destacado que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, está impulsando decididamente la formación en la familia profesional de Instalación y Mantenimiento, con el objetivo de dar respuesta a la creciente demanda de personal cualificado en este ámbito.

A través de la Oferta Integrada de Formación Profesional con la colaboración de la Dirección General de Formación Profesional del ámbito laboral de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, ofertando un amplio catálogo de enseñanzas que incluye 11 ciclos formativos, desde Grado Básico, Medio y Superior, hasta cursos de especialización como: Digitalización del Mantenimiento Industrial, Fabricación Inteligente o Modelado de la Información en la Construcción (BIM).

Asimismo, ha puesto en valor el proceso de Acreditación de Competencias Profesionales, una herramienta clave para reconocer la experiencia laboral de quienes han trabajado en el sector sin contar con una titulación oficial, permitiéndoles ahora obtener una certificación que mejore su empleabilidad y proyección profesional.

Una apuesta conjunta por el futuro

Ambas partes han coincidido en la importancia de seguir estrechando la colaboración entre la administración educativa y el tejido empresarial. En este sentido, han subrayado el papel estratégico de la Formación Profesional Dual, como vía para acercar la formación al entorno real de trabajo, mejorar la cualificación de los estudiantes y facilitar su inserción laboral.

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes y FRICAM se han comprometido a seguir trabajando de forma coordinada para adaptar la formación a los retos del sector, impulsar la innovación y garantizar una oferta educativa alineada con las necesidades del mercado laboral de Castilla-La Mancha.