Castilla-La Mancha impulsa la autonomía personal y el envejecimiento activo, llegando a 500 mayores de 20 municipios

El viceconsejero de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, Javier Pérez, ha visitado hoy en Aldea del Rey la actividad ‘Acua-Salud’, una iniciativa que forma parte del Programa de Envejecimiento Activo que desarrolla la entidad Lantana con financiación del Gobierno de Castilla-La Mancha y en la que ha estado acompañado por el alcalde de la localidad, Cándido Barba, y la gerente de Lantana, Carmen Cifuentes.

En la actividad, que se desarrolla dos veces por semana en la piscina municipal durante los meses de julio y agosto, participan más de 80 personas mayores de la localidad, distribuidas en tres grupos. A través de ejercicios físicos adaptados en el agua, se favorece la movilidad, se cuida la salud articular y, sobre todo, se fomenta la convivencia y la amistad.

Según ha detallado el viceconsejero, el programa de envejecimiento activo de Lantana y del Gobierno regional llega actualmente a 20 municipios de la provincia de Ciudad Real y beneficia a unas 500 personas mayores. Entre las actividades que se ofrecen se encuentran gimnasia de mantenimiento, defensa personal, pilates, bailes en línea, alfabetización digital, café-tertulia, salidas de ocio o talleres de seguridad en redes sociales, entre otras.

Pérez ha destacado que “esta colaboración con el Tercer Sector permite acercar las políticas de autonomía personal y envejecimiento activo a todos los rincones de la provincia, combatiendo el aislamiento social, especialmente en el medio rural, y mejorando la calidad de vida de nuestros mayores”.

Prevención de la dependencia y calidad de vida

El viceconsejero ha subrayado que “el compromiso del Gobierno regional es claro: no esperar a que llegue la dependencia, sino adelantarnos con programas que promuevan la salud física y emocional y que fortalezcan las redes sociales de las personas mayores. Es una prioridad para el Gobierno de Castilla-La Mancha”. Por ello, ha asegurado “se trabaja en dos líneas de actuación: la primera de ellas es la atención a la dependencia, atender a aquellas personas que necesitan de las actividades básicas diarias y donde además nuestra región es una referencia en el conjunto del Estado”.

En cuanto a la segunda línea de trabajo, el envejecimiento activo y saludable, Pérez ha remarcado que “alarga la vida” y por ello “queremos potenciarlo”, porque “aproximadamente la mitad de las situaciones de dependencia podrían evitarse o al menos se podrían retrasar con actividades adecuadas. Por ello, ‘Acua-Salud’ es una de estas actividades”. En este sentido, ha recordado que Castilla-La Mancha despliega múltiples iniciativas para fomentar el envejecimiento activo, como la teleasistencia avanzada, el SEPAP-MejoraT, el termalismo, el turismo social o las actividades en la Red de Centros de Mayores, entre otros servicios.

“Envejecer en Castilla-La Mancha”, ha señalado, “debe ser sinónimo de vivir con calidad, con autonomía y con oportunidades, y eso lo conseguimos gracias a la estrecha colaboración con las entidades sociales, que son fundamentales para llevar estos programas a nuestros pueblos”.

Para Pérez, la imagen de hoy en Aldea del Rey “es mucho más que ejercicio físico; es un ejemplo de cómo se construye una comunidad activa, saludable e inclusiva, donde las personas mayores no solo participan, sino que son protagonistas”.