Castilla-La Mancha destaca el valor del cooperativismo por su capacidad para generar trabajo en el ámbito local y en sectores tecnológicos

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado el valor del cooperativismo como puerta de entrada al mercado de trabajo en la región en el ámbito más local y en sectores como el tecnológico y audiovisual. Asimismo, ha subrayado su compromiso en el apoyo al nacimiento, consolidación y promoción de la actividad cooperativa en Castilla-La Mancha.

Así lo ha destacado hoy la directora general de Autónomos, Trabajo y Economía Social, Ana Carmona, en su visita, junto al delegado de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la provincia de Ciudad Real, Agustín Espinosa, a Daimiel Televisión (DTV), canal de televisión local constituido como cooperativa, que se ha posicionado como empresa de carácter local referente en el sector de las telecomunicaciones.

Ana Carmona ha destacado que esta cooperativa “es un ejemplo de la oportunidad que supone el cooperativismo para insertarse en el mercado de trabajo en sectores tecnológicos como el de las telecomunicaciones”, generando una alternativa audiovisual pionera en el ámbito local que ofrece todos los servicios de televisión, telefonía, internet de fibra óptica (en población y polígonos) y banda ancha por WIFI en diseminados y segundas residencias fuera del casco urbano.

La directora general de Autónomos, Trabajo y Economía Social ha remarcado el compromiso del Ejecutivo autonómico con el impulso a la economía social y con el cooperativismo en particular, remarcando que Daimiel Televisión es una de las cooperativas que se ha beneficiado de la última convocatoria de ayudas destinadas a la financiación de inversiones para la modernización de cooperativas y sociedades laborales, con un presupuesto de 200.000 euros. Ayudas que son complementarias con otras destinadas a las cooperativas y sociedades laborales, dotadas con 2,48 millones de euros, cuyo plazo de solicitud se cerró el pasado 4 de agosto con 151 solicitudes para seguir fomentando y desarrollando la promoción de cooperativas y sociedades laborales, la incorporación con carácter indefinido de personas socias trabajadoras o socias de trabajo, las actividades de formación, difusión y fomento de la economía social y la prestación de asistencia técnica.

La directora general ha señalado que desde el Gobierno regional “tenemos un firme compromiso con las cooperativas y las sociedades laborales, así como con la economía social en general, como refleja la puesta en marcha de estas ayudas, en el marco de la primera Estrategia de Economía Social de Castilla-La Mancha, aprobada en el año 2023 con un horizonte hasta 2026 y compuesta por 19 objetivos estratégicos y 103 medidas aprobadas y pactadas con el sector”.

En este sentido, la directora general ha destacado que la región cuenta con 1.285 cooperativas, valorando “su capacidad de fijar población y riqueza, como un elemento vertebrador fundamental en materia de cohesión social y económica en Castilla-La Mancha” y destacando que “en el último año se crearon en Castilla-La Mancha 33 nuevas cooperativas, con Albacete y Ciudad Real liderando la lista como provincias más emprendedoras en el ámbito cooperativo”.

A la Estrategia se unen el Consejo Regional de Economía Social, un órgano participativo y consultivo para visibilizar, promocionar e impulsar el sector de la economía social en Castilla-La Mancha; o el Portal Estadístico de Economía Social de Castila-La Mancha, CLMESTAT, puesto en marcha conjuntamente con la Universidad de Castilla-La Mancha y CIRIEC, que proporciona una fuente de datos elaborados con criterios metodológicos rigurosos que permiten acotar y conocer la realidad de la economía social en la región.

Nueva convocatoria de ayudas para cooperativas y sociedades laborales

Por último, Ana Carmona ha avanzado que el Gobierno regional ya está ultimando una nueva convocatoria de las Ayudas destinadas a la financiación de inversiones para la modernización de cooperativas y sociedades laborales, con un importe de 200.000 euros, de las cuales Daimiel Televisión fue beneficiaria en la última convocatoria.