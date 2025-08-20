Castilla-La Mancha declara desastre natural en comarcas afectadas por la DANA de octubre de 2024

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha declarado desastre natural con incidencia en el potencial productivo forestal la depresión aislada a niveles altos (dana) que afectó, entre los días 28 de octubre y 30 de octubre de 2024, a las comarcas albaceteñas de la Sierra de Alcaraz, Sierra del Segura y Hellín; a la Serranía Media-Campichuelo y Serranía Baja, en la provincia de Cuenca, y a la Sierra Norte, Señorío de Molina, y la comarca de La Alcarria, en Guadalajara.

Así consta en la orden de dicha consejería, que publica en su edición de este miércoles el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recoge Europa Press, en la que se indica que entre los días 28 de octubre y 30 de octubre tuvo lugar un episodio extraordinario de precipitaciones muy intensas que afectó al Levante peninsular, así como a zonas de Andalucía y Castilla-La Mancha, debido a la presencia de una depresión aislada a niveles altos (dana).

Las zonas más afectadas en Castilla-La Mancha han sido el municipio de Letur, en Albacete, y el municipio de Mira, en Cuenca, cuyas necesidades se encuentran amparados por el Real Decreto-Ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados.

«Ahora bien, en las provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara existen municipios próximos a los anteriormente indicados que han sufrido daños severos. Entre los daños producidos destacan los ocasionados en los caminos rurales y otras vías de acceso, convirtiéndose, en ocasiones, en infraestructuras intransitables dificultando, en gran medida, la actividad en las explotaciones forestales a las que dan acceso», reconoce el Ejecutivo.

En dicha orden, firmada por el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, se explica que el Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2022 incluye la submedida 08.4, de reparación de daños causados a los bosques por incendios desastres naturales y catástrofes, pero una de las condiciones de admisibilidad para la aplicación de dicha submedida 08.4 es el reconocimiento oficial del desastre por la Autoridad Nacional o Regional competente.

«En base a los informes técnicos emitidos por las delegaciones provinciales de Cuenca y Albacete, con fechas respectivas 23 de enero y 29 de enero de 2025, se propone, por parte de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, declarar como zonas gravemente afectadas por la dana de los días 29 de octubre y 30 de octubre de 2024 determinadas comarcas de dichas provincias al acreditarse que han sufrido daños en su potencial forestal y sus infraestructuras de acceso», reza el texto.

Contra ella, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses a contar desde este jueves, de conformidad con los artículos 10, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, en los términos previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.