Núñez, tras el pacto que ofrece Sánchez: «Todo lo que no sea aportar medios para apagar fuegos es mirar para otro lado»

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, después de que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, ofreciese este domingo un gran Pacto de Estado para la mitigación y adaptación a la Emergencia Climática, ha defendido que la propuesta «debe de ser cómo apagamos el fuego cuanto antes».
«A mí me parece que el pacto que requiere hoy nuestro país es cómo apagamos cuanto antes, entre todos, el fuego. Y cuando esto se haya pasado, nos sentamos y hablamos de pacto de Estado contra el cambio climático, hablamos de pacto de Estado para mejorar las emergencias y hablamos de pacto de Estado para cuanto quiera el Gobierno», ha dicho el líder del PP en la región, que este martes ha estado en Fuensalida, desde donde ha insistido en que «llegar a acuerdos sobre pacto de Estado contra el cambio climático, cuando lo que hay que hacer es apagar los fuegos, ayuda poco».
«Lo que necesita el Gobierno de Extremadura, lo que necesita el Gobierno de Castilla y León, lo que necesita el Gobierno de Galicia, lo que están pidiendo sus presidentes es medios al Estado para contribuir a apagar cuanto antes el fuego. Y todo lo que no sea aportar medios para apagar cuanto antes el fuego, creo que es mirar para un lado que no procede», ha considerado.