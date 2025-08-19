El Registro de Parejas de Hecho de Castilla-La Mancha supera las 12.200 uniones desde su creación

El Registro de Parejas de Hecho de Castilla-La Mancha, que se creó hace más de 25 años (en el año 2000), tiene inscritas un total de 12.217 uniones, de las cuales 1.377 se han registrado a lo largo de este año.

Distribuidas por provincias, Toledo es la que ha registrado un mayor número de uniones desde la puesta en marcha de este registro, al sumar 6.202 parejas. Respecto al total, esta provincia aglutina un 47,42 por ciento del total de los registros.

Ciudad Real tiene 3.265 parejas de hecho, el 23,38 por ciento del total; y Guadalajara cuenta con 1.927 parejas inscritas, el 13,80 por ciento del total.

Le siguen Cuenca con 1.330 uniones; y Albacete con 1.239. Por tanto, las parejas de hecho en la provincia de Cuenca representan el 9,53 por ciento de las que se han contabilizado en Castilla-La Mancha y las de Albacete el 8,87 por ciento.

La cifra total de parejas inscritas en estos 25 años es de 13.963, pero dado que 1.746 se han dado de baja de dicho registro en ese mismo periodo, la cifra total de uniones contabilizadas y en vigor hasta el 10 de agosto de 2025 es de 12.217.

En porcentaje, estos datos suponen que el 12,50 por ciento de las parejas que se han inscrito se han dado posteriormente de baja.

Por último, señalar que, de las 12.217 uniones activas en el registro, un total de 11.876 son parejas heterosexuales y los 341 restantes están formadas por personas del mismo sexo.

La Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital es la encargada de gestionar el Registro de Parejas de Hecho de Castilla-La Mancha y, por tanto, le corresponde tramitar y resolver las solicitudes de inscripción y expedir las certificaciones administrativas sobre el contenido de este censo.

Es, por tanto, un registro de carácter administrativo, en el que pueden inscribirse las uniones que formen una pareja no casada y que convivan en relación afectiva análoga a la conyugal, de forma libre, siendo ambas personas residentes en Castilla-La Mancha.