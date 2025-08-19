Castilla-La Mancha cuenta en su Red de Bibliotecas con casi 263.000 usuarios infantiles

Castilla-La Mancha cuenta en su Red de Bibliotecas Públicas con casi 263.000 usuarios infantiles (niños y niñas de menos de 14 años, sin contar a estos últimos), un 30% del total de beneficiarios de la Red, formada por más de 853.000 participantes. Lo ha destacado la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, en una visita que ha realizado a los talleres infantiles de la Biblioteca de Castilla-La Mancha.

En sus declaraciones, Carmen Teresa Olmedo ha indicado a los medios de comunicación el compromiso del Gobierno “con el impulso a la cultura entre los más jóvenes”, al tiempo que se ha enorgullecido de “contribuir a fomentar e impulsar actividades que ponen el libro en el foco de las políticas educativas, por encima de cualquier otro medio de expresión”.

Además, ha resaltado ante la prensa que, de acuerdo a los últimos datos registrados, se dieron de alta como usuarios de bibliotecas regionales 21.183 menores, el 45,5% de las altas totales. Igualmente, se realizaron 1,47 millones de visitas de niños a alguna biblioteca pública, de los cuales 508.867 asistieron a alguna de las actividades culturales organizadas por las mismas.

La viceconsejera de Cultura también ha señalado que en las bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha hay 1.226 clubes de lectura con 18.252 integrantes. De todos ellos, 555 clubes están enfocados al público infantil y cuentan con 6.961 integrantes, que celebraron 11.096 encuentros en el último año contabilizado.

Actividades en verano

De otro lado, la responsable de la Cultura de Castilla-La Mancha ha señalado el prolífero verano de actividades organizadas por las bibliotecas; y tras felicitar a cada uno de los impulsores, ha recordado que se han puesto en marcha un total de 26 actividades, como talleres, exposiciones, clubes de lectura, proyecciones de películas y un largo etcétera.

Una de ellas, ha sido el taller especial para niños y niñas de 6 a 8 años que ha organizado la Biblioteca de Castilla-La Mancha con el título ‘¿Conoces la historia de la Mula Chula que quiso ser astronauta?’. Dicho taller, que se celebra a lo largo del día, cuenta con la participación de doce menores.