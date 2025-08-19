Castilla-La Mancha ampliará a 40 las enfermedades detectadas en prueba del talón en 2027

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha anunciado este martes que Castilla-La Mancha ampliará hasta 40 las enfermedades raras que se detectan con la prueba del talón en recién nacidos en el año 2027, dentro de un nuevo Plan de Salud regional que se presentará en 2026.

En un mensaje en sus redes sociales, consultadas por EFE, Fernández Sanz ha señalado que desde el año 2015 se ha pasado de detectar 10 a 30 enfermedades raras, lo que supone triplicar el número de diagnósticos precoces con una sola gota de sangre del talón del recién nacido.

Este @gobjccm ha trabajado mucho en ampliar el número de enfermedades incluidas en el cribado neonatal y va a seguir haciéndolo en los próximos años. Tenemos el compromiso de alcanzar las 40 durante el año 2027

Asimismo, ha subrayado que una de esas enfermedades es la atrofia muscular espinal, una patología invalidante que solo se detecta en seis comunidades autónomas y que en Castilla-La Mancha ya se ha tratado en cuatro niños.

A su juicio, la inclusión de esta patología y de otras en el cribado neonatal responde a la estrategia marcada por el Plan de Salud de Castilla-La Mancha, en el que «la prevención y la promoción de la salud son claves para conseguir una sociedad más saludable».

Por ello, ha incidido en que el Gobierno regional continuará con su apuesta por las políticas de prevención para mejorar la salud de las familias y de quienes nacen en Castilla-La Mancha, y ha abogado por la detección precoz y la equidad en el acceso a los tratamientos.