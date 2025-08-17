El tiempo en Castilla-La Mancha para este lunes 18 de agosto

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este lunes, en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso aumentando pronto a intervalos nubosos de nubes altas con nubosidad de evolución en las horas centrales que pueden dar lugar a algún chubasco disperso o tormenta ocasional en los sistemas Central e Ibérico y en las sierras de Albacete y que se podrían extender, secas, al resto de la mitad oriental.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, predominando los descenso en el extremo occidental, y máximas en descenso ligero, más acusado en la mitad oeste de Toledo y Ciudad Real y en Guadalajara, y apenas sin cambios en el sureste de Albacete.

Las temperaturas máximas superarán los 38 grados en zonas bajas de los valles del Tajo y del Guadiana, en la Mancha y en amplias zonas del sur de Albacete. Las temperaturas mínimas superarán los 20 grados salvo en las zonas de montaña.

Vientos flojos variables de madrugada, tendiendo a suroeste moderado por la tarde con posibles rachas fuertes acompañando a las tormentas.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 40 grados en Albacete, entre los 23 y los 39 en Ciudad Real, entre 20 y 37 grados en Cuenca, entre 23 y 37 grados en Guadalajara y entre 23 y 38 grados en Toledo.