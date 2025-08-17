Declarados dos importantes incendios forestales en Castilla-La Mancha

Dos incendios forestales se han declarado en la tarde de este domingo en los términos municipales de El Casar de Escalona (Toledo) y Horcajo de los Montes (Ciudad Real).

En concreto, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional, el fuego de El Casar de Escalona se ha declarado sobre las 15.12 horas y se trata de un incendio de pastizal.

En el lugar hay luchando contra las llamas 14 medios y 60 personas, con un medio de dirección y coordinación, cuatro medios de extinción aéreos y nueve medios de extinción terrestres.

De su lado, el incendio de Horcajo de los Montes se ha declarado sobre las 16.10 horas y ha sido detectado gracias a la llamada de un particular.

En el lugar se encuentran trabajando contra las llamas nueve medios y 34 personas, con dos medios de extinción aéreos y siete medios de extinción terrestres.