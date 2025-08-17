44 grados, la temperatura más alta de Castilla-La Mancha la marca este municipio

La estación de medición de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de Almadén (Ciudad Real) ha marcado este sábado de nuevo la temperatura más alta de toda la región, ya que ha alcanzado los 44 grados, y la quinta en España, en una nueva jornada de la ola de calor activa en todo el país desde el 3 de agosto.

Según los datos de la Aemet, consultados por EFE, tras Almadén se ha situado Talavera de la Reina (Toledo) con 43,2 grados, seguida de Oropesa (Toledo) con 43,1 grados, y también por encima de los 42 grados Puebla de Don Rodrigo(42,8), en Ciudad Real, y Toledo capital (42,4).