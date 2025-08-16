Piden a Transportes que agilice el desbloqueo del tramo castellanomanchego del AVE

El sindicato CCOO considera que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible debe «tomar una decisión ya» en relación al tramo definitivo del AVE Madrid-Badajoz en Castilla-La Mancha, para poder agilizar el proyecto.

El responsable del área en CCOO Extremadura, Miguel Fuentes, ha explicado a EFE que «las distintas administraciones pueden mostrar su opinión en relación al trazado, respecto a la ubicación en Toledo y Talavera de la Reina, pero al Ministerio de Transportes le corresponde la decisión, para después resolver las alegaciones oportunas».

«Lo que no puede ser es que este trámite continúe empantanado», ha manifestado Fuentes.

El representante sindical considera que «puede ser entendible que las obras se retrasen por problemas de licitación o ejecución o por impugnaciones, pero no porque un estudio no sea capaz de determinar un trazado».

En este sentido «todavía no hay ni tan siquiera una decisión respecto por dónde pasará el trazado», ha manifestado el responsable de este área en CCOO Extremadura.

«Ya ha habido reuniones de todo tipo y se han expresado todas las opiniones, y Transportes debe decir que ya se ha escuchado a todos, todas las opciones, y decidir el trazado, para licitar y ejecutar obras», ha incidido.

Miguel Fuentes entiende en este sentido que «no sea mala idea» electrificar la línea convencional en su tramo castellanomanchego pues la alta velocidad «parece ir para largo», pero todo ello «sin dejar de agilizarse el trazado definitivo del AVE».

El representante sindical ha afirmado además que esta electrificación de la vía convencional no permitirá superar determinada velocidad.

En el caso de las obras que restan en Extremadura «se puede decir que progresan, quizá más lentamente que adecuadamente», lo que atestigua que el AVE continúa con retraso en relación a las fechas inicialmente previstas.

El trazado entre Oropesa y Plasencia «debería haber finalizado hace cinco o seis años, y todavía se está con que algunos tramos se han acabado y otros se siguen construyendo…».

«Además, se podría tener también una salida rápida por tren por Puertollano, línea que se renueva ahora, la cual se debería electrificar, al tenerse ya la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), con un intercambiador en Brazatortas», ha manifestado el responsable del sector en CCOO Extremadura.