Page llora la muerte de Lambán

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha recibido con «profundo dolor» la muerte este viernes del expresidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, víctima del cáncer que padecía desde febrero de 2021.

En su cuenta de la red social ‘X’, García-Page califica a Lambán como «gran amigo, excelente persona y político ejemplar». «Un hombre cabal, honesto, muy coherente y con una capacidad intelectual que nadie le discutía», añade.

«Deja un vacío inmenso, pero su legado permanecerá vivo. Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos», concluye el presidente castellanomanchego.