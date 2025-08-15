Los termómetros alcanzarán los 40 grados en algunas zonas de Castilla-La Mancha este viernes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto para este viernes cielos despejados y temperaturas máximas que superarán los 36 grados en la mitad occidental y en la Mancha de la mitad oriental y que pueden alcanzar 40 en zonas bajas de los valles del Tajo y del Guadiana, así como será más acusado en la Serranía de Cuenca.

Las temperaturas mínimas alcanzarán los 20 grados en la mitad occidental y en la Mancha de la mitad oriental, e irán en aumento en las Alcarrias y en zonas bajas del sistema Ibérico y con cambios ligeros predominando los aumentos en el resto, según la previsión de la Aemet.

Asimismo, estará poco nuboso o despejado aunque aumentará la nubosidad de evolución al final de la mañana, que será más abundante en las zonas de montaña y que, en el sistema Ibérico, podría ir acompañada de algún chubasco disperso o tormenta ocasional.

En cuanto a los vientos, serán flojos, de este y sureste al principio y final del día y predominará la componente sur en las horas centrales.