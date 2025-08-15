El tiempo en Castilla-La Mancha para este sábado 16 de agosto

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado, en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso o despejado aumentando la nubosidad de evolución que, en el sistema Ibérico, podría ir acompañado de algún chubasco disperso o tormenta ocasional.

Temperaturas mínimas en descenso en el valle del Tajo y en aumento en el resto, más acusado en las zonas de montaña; y máximas en aumento, más acusado en Albacete y en el sur de Cuenca.

Las temperaturas máximas superarán los 36 grados de forma generalizada salvo en zonas altas de los sistemas Central e Ibérico y pueden alcanzar los 40 en zonas bajas de los valles del Tajo y del Guadiana, en la Mancha y en zonas bajas del sur de Albacete.

Las temperaturas mínimas superarán los 20 grados salvo en cotas altas de las zonas de montaña. Vientos flojos variables con algunos intervalos más intensos asociados a las tormentas.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 39 grados en Albacete, entre los 22 y los 41 en Ciudad Real, entre 19 y 38 grados en Cuenca, entre 23 y 40 grados en Guadalajara y entre 24 y 41 grados en Toledo.