La playa de interior más buscada de España está en Castilla-La Mancha: una joya con cascadas que enamora a los turistas

Cuando las temperatura suben y el estrés de la vida diaria empieza a pasar factura, la naturaleza se convierte en el refugio perfecto. Y nada mejor que un buen chapuzón en aguas tranquilas rodeadas de paisajes impresionantes para desconectar de verdad.

Las búsquedas en Google de ‘lagos en España’ se han disparado un 130 % en el último mes, según datos analizados por la compañía de alquiler de vehículos SIXT.

El interés creciente por estos destinos demuestra que cada vez más personas apuestan por planes al aire libre, lejos del asfalto y el ruido, para disfrutar del verano. Pero ¿cuáles son los lagos y embalses más deseados por los españoles?

Lagunas de Ruidera

Para responder a esa pregunta, los expertos en viajes de SIXT han elaborado un ranking con los 10 más populares del país, basándose en el volumen de búsquedas en Google durante los últimos 12 meses del año. La lista incluye auténticos paraísos de agua dulce perfectos para pasar un fin de semana de desconexión, entre ellos las Lagunas de Ruidera, que ocupan la primera posición.

Este oasis, ubicado entre las provincias de Ciudad Real y Albacete, ha registrado un total de 74.000 búsquedas en el último mes.

Se trata de un espacio natural protegido y uno de los grandes humedales de importancia situado en Castilla-La Mancha. Está formado por 15 lagunas conectadas entre sí, rodeadas de acantilados de piedra caliza y vegetación exuberante.

Numerosas actividades

Además, su oferta es tan variada como su paisaje. Se pueden realizar desde paseos en kayak por aguas cristalinas hasta rutas de senderismo entre encinas y quejigos, pasando por zonas perfectas para un baño refrescante. Hay opciones para todos los gustos.

Por último, los expertos recomiendan completar la experiencia con una visita a Ruidera, con una arquitectura tradicional y un ambiente tranquilo, y al Castillo de Peñarroya, una fortaleza histórica con impresionantes vistas.

Aunque las Lagunas de Ruidera ocupan el primer puesto, el ranking también incluye enclaves como la Laguna Fuente de Piedra (Málaga), el Pantano de San Juan (Madrid) o el Lago de Sanabria (Zamora), todos con gran tirón entre los amantes de la naturaleza.