García-Page agradece el trabajo de servicios de extinción ante los incendios de la región

El presidente de Castilla-La Mancha, optimista ante la evolución favorable de los siete incendios activos en Castilla-La Mancha

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado optimista ante la evolución favorable de los siete incendios activos a lo largo de la Comunidad Autónoma. «La situación de los incendios mejora y nos permite el optimismo, aunque con mucha precaución», asegura en la red social X.

Además, aprovecha para dar las gracias «a todos los servicios de emergencias por su esfuerzo incansable y a las administraciones con las que se ha trabajado de manera excepcional».

«Especialmente agradecer el interés del Rey, pendiente en todo momento de la situación, de la ciudadanía y de los profesionales», apunta García-Page, quien manda «un mensaje de esperanza y apoyo al resto de zonas del país afectadas por el fuego».

