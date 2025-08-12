Más de 400 nuevas viviendas muy cerca de Madrid

Grupo Albaluz ha obtenido, tras un año de espera, la licencia que autoriza el inicio de la primera fase de su proyecto residencial en Azuqueca de Henares. Las obras ya están en marcha con los trabajos de movimiento de tierras.

Esta fase inicial incluye la construcción de 125 viviendas, 16 oficinas, 9 locales comerciales, garajes, trasteros y zonas comunes con piscina, áreas ajardinadas, espacios para bicicletas y áreas de juegos infantiles. La inversión prevista para esta etapa es de 35 millones de euros, de un total de 90 millones que se destinarán al conjunto del proyecto.

El plan global contempla tres fases que, en su conjunto, sumarán 400 viviendas entre 2025 y 2026, la mitad de ellas con régimen de protección pública. La iniciativa cuenta con financiación conjunta de CaixaBank.

La promotora mantiene su apuesta por el Corredor del Henares y asegura que todos los edificios tendrán la máxima calificación energética. Asimismo, destaca la transparencia con los clientes y la posibilidad de personalizar las viviendas para adaptarlas a las necesidades de cada comprador.