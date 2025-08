Varios profesionales no docentes se forman en inclusión educativa en Castilla-La Mancha

El Gobierno de Emiliano García-Page ha impulsado, durante el curso 2024/2025, un ambicioso plan de formación telepresencial dirigido al personal no docente de los centros educativos de Castilla-La Mancha. Esta iniciativa responde al compromiso del Gobierno regional con una educación inclusiva y de calidad para todo el alumnado, especialmente el más vulnerable.



En total, más de 600 profesionales, entre auxiliares técnicos educativos (ATE), fisioterapeutas y personal técnico sanitario; han participado en las distintas acciones formativas desarrolladas a lo largo del curso, con contenidos centrados en la inclusión educativa, el manejo de conductas problemáticas, la atención sanitaria en el entorno escolar y la mejora de la autonomía del alumnado.



Las formaciones, impartidas por expertos en la materia, han abordado aspectos normativos, técnicos y prácticos, y han incluido espacios de reflexión e intercambio de experiencias.



Entre los cursos más destacados se encuentran ‘La intervención del auxiliar técnico educativo en el entorno de la escuela inclusiva’, ‘Introducción y fundamentación en el manejo positivo de las conductas problemáticas en el ámbito educativo’, ‘La fisioterapia en el modelo biopsicosocial en la escuela inclusiva’, ‘Aportaciones del fisioterapeuta al informe psicopedagógico del alumnado con discapacidad física’ y ‘El personal técnico sanitario en centros docentes: actuaciones y coordinación con la comunidad educativa’.



Estas formaciones se han desarrollado en modalidad telepresencial, con acceso a cronogramas, materiales, sesiones en directo y foros de participación, permitiendo a los asistentes adaptar el aprendizaje a su ritmo y disponibilidad.



El Gobierno de Castilla-La Mancha reafirma así su apuesta por un modelo educativo inclusivo, que reconoce la diversidad del alumnado y promueve entornos escolares accesibles, equitativos y participativos. La formación del personal no docente es clave para garantizar una atención integral y coordinada, que favorezca la autonomía, la salud y el bienestar socioemocional del alumnado.



Estas acciones formativas no solo dotan de herramientas y estrategias útiles para la práctica diaria, sino que también refuerzan el compromiso institucional con la mejora continua de la calidad educativa en Castilla-La Mancha.