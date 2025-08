El gran valor literario y documental de la Biblioteca Luisa Sigea

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través del Instituto de la Mujer, invita a la ciudadanía a disfrutar de las obras con contenido feminista que ofrece la Biblioteca y Centro de Documentación Luisa Sigea, no solo en su sede física, en la plaza Zocodover de Toledo, sino a través de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha.



A través de un catálogo específico inspirado en el mundo de los viajes, la Biblioteca ofrece más de una treintena de recomendaciones dirigidas al público adulto, pero también al público infantil y juvenil que empieza a sumergirse en obras feministas que abordan cuestiones como los roles y estereotipos de género, el empoderamiento o la pubertad en las mujeres.



Como en cada recomendación, la Biblioteca Luisa Sigea ofrece obras vinculados a la narrativa, la poesía, el ensayo, el comic y, en esta ocasión, presenta contenidos de En el Mar Editorial, una microeditorial castellanomanchega independiente con contenidos feministas, orientados también al respeto a la diversidad racial y a personas con distintos tipos de discapacidad.



La directora del Instituto de la Mujer, Lourdes Luna, ha animado a “disfrutar del consumo mucho más relajado y reflexivo que permite el verano para adentrarse en historias, poemas, viñetas y reflexiones que tienen que ver con el feminismo o con la mirada femenina de la realidad, en muchos casos ignorada”.



En este sentido, Luna ha puesto en valor que el Gobierno regional “fomente contenido feminista que ayude a entender la necesidad de avanzar en materia de igualdad” y que sirva también como “contrapunto” a muchos contenidos que no tienen en cuenta a las mujeres, a los personajes femeninos, que ahondan en los roles y estereotipos de género o que no fomentan la igualdad”.



Como en otros catálogos, la Biblioteca y Centro de Documentación Luisa Sigea destaca la figura y obras de grandes referentes femeninos de la literatura. En esta edición veraniega, el espacio acerca a la lectora y al lector a la novelista española Ana María Matue, de cuyo nacimiento se cumple este año un siglo. Entre otros hitos y reconocimientos, Matute fue miembro de la Real Academia Española de la Lengua y obtuvo el Premio Cervantes en el año 2010.



El catálogo puede consultarse en el apartado destinado a la Biblioteca y Centro Documental Luisa Sigea, en la página web del Instituto de la Mujer, en el espacio destinado a recomendaciones literarias. Se trata de un archivo interactivo desde el que se puede acceder directamente al préstamo de cada obra.