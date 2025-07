Castilla-La Mancha OPAS y Cooperativas Agro-alimentarias crean un grupo de trabajo para trasladar un documento de posicionamiento común contra el recorte de la PAC

El Gobierno de Castilla-La Mancha, las organizaciones profesionales agrarias y Cooperativas Agro-alimentarias van a crear un grupo de trabajo para definir en profundidad el posicionamiento que Castilla-La Mancha respecto a la nueva Política Agraria Común para trasladarlo en un documento. Así lo ha avanzado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en declaraciones a los medios al inicio de la reunión de la Comisión de Seguimiento del PEPAC para analizar el impacto que tendrá sobre el campo castellanomanchego el recorte del presupuesto de la PAC.

En base a este análisis, “vamos a elaborar un documento que se va a trasladar al Ministerio como interlocutor válido ante la Comisión Europea, para que tenga en cuenta las consideraciones que tanto a nivel regional como nacional debemos de intentar conseguir para mejorar esa propuesta que se ha lanzado en este momento”.

Tal como ha desgranado el consejero, el planteamiento para la PAC a partir de 2028 realizado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, plantea dos grandes problemas, uno presupuestario y otro de gobernanza. Por un lado, el recorte económico, que tal como ha reivindicado el consejero será mucho más del 20 por ciento porque este cálculo se ha hecho con el anterior presupuesto, realizado en 2014 y no con cifras actuales.

El otro problema es el de la gobernanza porque deja políticas obligatorias para los Estados al albur de los presupuestos nacionales y regionales “al establecer mecanismos diferentes a los que hasta ahora hemos conocido”.

En el análisis realizado del documento que ha planteado la Comisión, el consejero ha mostrado su preocupación por determinados aspectos, “tenemos claro que las ayudas directas van a seguir estando presentes, pero no las ayudas que van asociadas a los cultivos, tampoco la ambición ambiental que en estos momentos está suponiendo un aporte económico importante para nuestros agricultores a través de los ecorregímenes, la agricultura ecológica o las subvenciones que se reciben en los denominados ‘cogollos’ por las actuaciones en las determinadas Zonas Zepa de nuestra región”.

El consejero también ha citado la falta de pagos específicos en asuntos “que entendemos clave, como la ganadería extensiva, que tiene elementos diferenciadores en Castilla-La Mancha y que no tiene nada que ver con el resto de la ganadería europea. A nosotros sinceramente nos preocupa la posición inicial que plantea la Comisión Europea por el grave perjuicio que podría suponer para todos nuestros ganaderos”.

Abandono del desarrollo rural

Respecto a las políticas de desarrollo rural, que han hecho posible la cohesión y el avance de los territorios, y que se contemplan en el Pilar 2 de la actual PAC, el consejero ha denunciado que “se abandonan”. Y tal como ha enumerado, no solo se habla de programas tan importantes como el LEADER, sino de las ayudas FOCAL y VINATÏ “para que la industria agroalimentaria pueda modernizar, agrandar o mejorar sus procesos de transformación; no consideran las medidas de apoyo a los jóvenes o los regadíos y por lo tanto tenemos un panorama bastante difícil, en el que tenemos que intentar dar el do de pecho para revertir la situación que se nos ha presentado”.

En esta enumeración también está la incorporación de jóvenes, que se ha venido impulsando desde Europa y que ahora, aunque la estrategia de relevo generacional que plantea el reglamento es ambiciosa, forma parte de las acciones no cofinanciadas y por lo tanto compromete a los Estados a poner esos fondos.

No es una cuestión política, sino de defensa de los intereses del sector

Julián Martínez Lizán también ha mostrado su preocupación por la falta de unidad entre las comunidades autónomas a la hora de afrontar esta cuestión y ha subrayado la importancia de que a nivel nacional y regional se entienda que “la unidad es la única posibilidad que tenemos de conseguir éxito en nuestro propósito, porque hasta este momento hemos manifestado el compromiso de solidaridad entre comunidades autónomas y no nos gustaría que se perdiera. Digo esto, porque se ha pedido, por parte de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que se celebre inmediatamente una Conferencia Sectorial con el Ministerio. Y he de decir que no vamos bien si no se tiene en cuenta al conjunto nacional y cada uno quiere hacer su guerra política, si prefieren que lo diga así, por cuestiones que puedan interesarle”.

“Además, en este caso claro, coincide una circunstancia y es que quien pide esa conferencia sectorial es de la misma familia política que Úrsula von der Layen, por lo tanto, a quien tendrían que pedir esa reunión, si quieren actuar de forma independiente, es a la presidenta de la Comisión Europea. En cualquier caso, estaremos dispuestos, como venimos haciendo, a participar en esas conferencias sectoriales, que celebra el Ministerio todos los meses y, en este sentido, creo que la unidad es el único propósito que tenemos para conseguir el éxito en nuestras cuestiones”, ha zanjado el consejero.

Por otro lado, Martínez Lizán ha subrayado que Ursula von der Leyen ha conseguido unir a toda Europa en contra de la propuesta para la PAC y así se manifestó en la sesión del Parlamento Europeo donde se dio a conocer su proposición y en la que “todos los diputados manifestaron rotundamente su oposición”. En ese sentido, ha indicado que se ha enviado “claramente un mensaje al comisario de Agricultura, a quien todos vamos a apoyar, todos los países, si mantiene las tesis que hasta ahora ha venido manifestando y confiamos en que esto vaya a ser así”.

Por último, la indicado que la nueva propuesta de la PAC supone “un doble golpe” para el campo europeo si se suma el acuerdo de aranceles, “que también viene a dificultar la actividad agropecuaria y agroalimentaria de nuestra región. Por lo tanto, son ya demasiadas cuestiones las que se están cebando con nuestro sector y con las que tenemos que pelear como hemos hecho y vamos a seguir haciendo”, para garantizar “la seguridad alimentaria de todos los europeos, no solo en la calidad de los productos sino también en cantidad para poder disponer de alimentos y necesarios para toda la población”.