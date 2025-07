Castilla-La Mancha asegura que el impacto de la nueva PAC irá más allá de una reducción del 22% del presupuesto

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, se ha reunido este jueves en Albacete en la mesa de Coordinación y Seguimiento del Pepac con los distintos actores del sector de cara a preparar las medidas contra el nuevo proyecto de la PAC, cuyo impacto ha asegurado que irá «más allá de una reducción del 22% del presupuesto» y supondrá la posible desaparición de los ecorregímenes o las subvenciones de los cogollos para la protección de zonas determinadas en el territorio regional.

Julián Martínez Lizán || Foto de archivo: D. Esteban González // JCCM

El consejero ha detallado además que, si bien las ayudas directas van a seguir estando presentes, el nuevo borrador de la PAC establece dos grandes problemas: uno presupuestario, con la reducción del volumen de dinero que se distribuirá; y otro de gobernanza, al introducir «una serie de mecanismos diferentes a los que hasta ahora hemos concebido».

Lizán ha asegurado que el nuevo documento «preocupa muchísimo a nuestro futuro y perjudica a Castilla-La Mancha» en sectores también con la ganadería, cuyo modelo de extensificación difiere con el resto de Europa.

Las nuevas medidas, en su opinión, son un «alejamiento del programa de Desarrollo Rural» porque «no considera mejoras en las inversiones de las explotaciones ni de las empresas que puedan modernizar la producción agroalimentaria» y tampoco «consideran medidas de apoyo a los jóvenes o a los regadíos».

Todo esto presenta «un panorama bastante difícil» ante el cual el consejero ha decidido convocar la octava reunión del Comité de Seguimiento de la Pepac para crear junto a los profesionales, las cooperativas agroalimentarias y la propia Administración regional un «documento conjunto sólido que podamos trasladar al Ministerio» para reclamar mejoras en el proyecto de la PAC de 2028.

Lizán ha explicado que en el sector «se están cebando demasiadas cuestiones» al mismo tiempo, al sumarse los aranceles estadounidenses al anuncio del recorte de la PAC.

«Hay que entender que el sector agropecuario en su conjunto europeo no tiene por qué pagar los errores que hayan podido cometer en otras materias anteriormente y se debería tener una especial sensibilidad para garantizar la seguridad alimentaria de Europa no sólo en calidad de productos si no también en tenerlos en suficiencia», ha exigido el consejero.

Ante esta situación, Lizán ha pedido una vez más la cohesión de todas las comunidades autónomas de España para exigir a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von Der Leyen, que rectifique el borrador. «Von der Leyen ha conseguido una cuestión fundamental que ha sido la unir a toda Europa contra el proyecto de los presupuestos de la PAC porque todos los diputados de la Comisión de Agricultura donde se anunció se han puesto en contra del documento rotundamente», ha afirmado el consejero de Agricultura.

No obstante, Lizán ha señalado al Partido Popular español por haber pedido una conferencia sectorial entre el Ministerio de Agricultura y las comunidades gobernadas por su partido en lugar de una conjunta que aglomere todo el Estado. «No vamos bien si no se tiene en cuenta al conjunto nacional y cada uno quiere hacer su guerra política», ha puntualizado el consejero, criticando «que se intente sacar rédito político de una situación que ha causado el Partido Popular» Europeo al que pertenece la propia Presidenta de la Comisión Europea. «Si quieren una reunión tendrían que pedírsela precisamente a ella», ha matizado Lizán.

El consejero de Agricultura ha mantenido que las reuniones con la mesa de la Pepac se harán ahora «de manera periódica» y que lucharán «con el único propósito de beneficiar «a las personas que viven del sector agropecuario y del mundo rural».