García-Page lamenta que se ponga en juego “el valor más sagrado de la izquierda, que es la igualdad” e invita a escuchar a Josep Borrell

“Con los valores y desde la izquierda, el más sagrado de todos, que es la igualdad, con los valores no se puede mercadear”. Son las palabras del presidente de Castilla-La mancha, Emiliano García-Page, esta mañana en respuesta a la denominada “financiación a la carta para Cataluña”. A lo que ha añadido que “ya de entrada estamos hablando de financiación singular, no porque la llevemos reclamando 11 años todas las autonomías, sino por la pura conveniencia de los pactos, ni más ni menos que con la extrema derecha xenófoba e identitaria que representa Puigdemont”.

Emiliano García-Page hacía estas declaraciones en el Palacio de Fuensalida, en la ciudad de Toledo tras firmar un convenio de colaboración con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. En la misma línea ha reconocido sentir “vergüenza” ante el hecho de que “gente que se reclama de izquierdas, negocie con gente que se vanagloria de establecer criterios de exclusión por identidad”.

El presidente de Castilla-La Mancha ha asegurado que, desde el lugar que le corresponde, “no vamos a permitir que se negocie con valores tan elementales como estos, entre otras cosas porque son nítidos en la Constitución Española”. En su opinión, esta propuesta del Gobierno de España “está condenada al fracaso”.

En esta misma línea, ha invitado a escuchar el argumento que sobre este asunto esgrime quien fuera, entre otras cosas, secretario de Estado de Hacienda, Josep Borrell “el mayor experto, a mi juicio, dentro del ámbito político en Hacienda y habla de cupo directamente”. El mandatario castellanomanchego también ha apuntado que “no vamos a permitir que se rompa la caja común, me parece que puede ser la quiebra de muchas otras cosas y este asunto nos preocupa. Después de 11 años esperando un simple papel para hablar de financiación autonómica, resulta que no se va a hablar porque lo dicen los que quieren todo para ellos”.

El jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha ha abundado en esta cuestión al aseverar que es socialista “prácticamente de nacimiento y espero morirme en esa militancia, pero antes que cualquier otra cosa, soy demócrata y desde luego soy coherente en mi vida y con mi cargo, por delante de todo estarán los intereses de mi tierra, porque, además, en este caso coinciden con el 95 por ciento de los españoles”.

Un callejón sin salida

También ha confesado que si el Estado “se mete en este callejón, va a ser a un callejón sin salida para darse contra la pared desde todos los puntos de vista y a un coste impresionante”. Con el temor a ese resultado, García-Page ha pedido al PSOE que “no cometan el error de hacer el gasto político, el deterioro electoral de hacer el ridículo ante la sociedad española, para irle ganando tiempo al tiempo”.

A este respecto, García-Page ha querido dejar claro que no tiene “el más mínimo inconveniente en hablar con el presidente de Andalucía o con el resto de los presidentes autonómicos sobre financiación” pero, ha añadido, que “no quiero bajo ningún concepto que una posición que es claramente institucional se derive a una posición de interés de partido. En ese foro a mí no me van a ver. Escucho, defiendo lo mío y lo defiendo sin necesidad de sindicar”, ha matizado.

Reunión fuera de España

En este contexto de política nacional, y en respuesta a los medios de comunicación sobre la última información que relata que Puigdemont, “exige reunirse con Pedro Sánchez fuera de España para mantener su apoyo”, el presidente de Castilla-La Mancha ha sido tajante al asegurar que “si entra en España -por Puigdemont- es detenido, bastante bochorno significa estar viendo a políticos ir en romería a arrodillarse delante de este hombre. No me parece que sea lo razonable”.

Presupuestos Generales del Estado

Sobre la preparación de los Presupuestos generales del Estado de cara al próximo año, Emiliano García-Page ha deseado la mejor de las suertes y “acierto” a la ministra de Hacienda y ha esperado que “el Gobierno intente que esta no sea la única Legislatura de la democracia, y probablemente en las democracias europeas, en la que no se ha aprobado ningún presupuesto”. A renglón seguido se ha mostrado convencido de que no tendrá facilidad para sacarlos porque “desde hace ya tiempo, lo que vemos es que lo que se escribe con letras mayúsculas son los peajes y la letra pequeña es el presupuesto, cuando tendría que ser al revés”.

En este cónclave castellanomanchego y canario, la acogida de menores inmigrantes que llegan a las islas ha sido otro de los asuntos de interés, respecto al que García-Page ha reconocido que “cumpliremos, pero tenemos una opinión muy diferente de cómo se tienen que hacer las cosas”. Y ha explicado que “hay mucha claridad en desviar el problema global de la emigración ilegal hacia los menores, que es una parte muy pequeña del problema global, muy delicada, la más sensible, porque eso ya permite que el Estado se desentienda del problema y lo arroja a las autonomías”.

Así mismo el presidente de Castilla-La Mancha reconoce que se trata de “una política muy difícil y poco abordada, donde además Europa se desentiende todavía más que la Administración central”.

Estas declaraciones han tenido lugar tras la firma de un convenio de colaboración entre ambas comunidades autónomas centrado en una plataforma tecnológica ‘opensource’ desarrollada por el Gobierno de Canarias, que esta comunidad autónoma ha puesto a disposición del resto de gobiernos regionales. Esta iniciativa ha servido al presidente García-Page para asegurar que “en el ámbito autonómico nunca ha habido celos” y que “en España funciona mejor la coordinación institucional horizontal que la colaboración institucional vertical”.

Con esta perspectiva, ha planteado la creación de un organismo de carácter nacional que cada cierto tiempo reuniera a las comunidades autónomas para que se pusieran en común avances e iniciativas ante los mismos problemas. “Sería un mensaje muy edificante para una España en la que se usa la cabeza para topar y no para pensar”, ha añadido.

El presidente de Castilla-La Mancha ha estado acompañado por el vicepresidente Primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro; el vicepresidente Segundo, José Manuel Caballero y el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina.