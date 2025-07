La UCLM se cuela entre las mejores de Europa en fútbol sala universitario

La selección de fútbol sala de la Universidad de Castilla-La Mancha ha logrado la medalla de bronce en el Campeonato de Europa Universitario 2025. El conjunto, formado por estudiantes de los campus de Albacete y Toledo, venció a la University of Warsaw en la disputa por el tercer puesto con un contundente 8-3 que les colocó en el podio de la competición.

El equipo firmó el pasado año su pase a la competición europea tras conseguir el oro en el Campeonato de España Universitario (CEU) 2024, en el que jugaron como anfitriones en el campus de Albacete. De esta forma, la UCLM ha representado a las universidades españolas en la disputa continental, celebrada en Zagreb (Croacia) del 16 al 26 de julio.

La universidad regional se clasificó como segunda de grupo tras sumar dos empates frente a la Norweigan University of Science and Technology (0-0) y la Polytechnic of Hauts-de-France (2-2) y dos victorias ante la Jan Evangelista Purkyne Uni (4-3) y la University of Warwick con un contundente 12-1 que despejaba las dudas de su pase a la siguiente fase.

Un loable esfuerzo el de la plantilla que han dirigido con acierto los entrenadores José Luis Gómez del Olmo y Tomás Zafrilla Ródenas. En cuartos de final, un ajustado 4-5 permitió que la UCLM alcanzara la semifinal tras un partido titánico en el que Mario García Sánchez anotó tres goles.

Su marcador individual llegó hasta las dieciséis dianas, logrando el reconocimiento al máximo goleador del campeonato y formando parte del mejor quinteto de la competición.

Pese a caer a las puertas de la final ante la Azerbaijan Sport Academy, el equipo supo resarcirse y luchar por el bronce con una plantilla conformada por los estudiantes del campus de Albacete Alejandro Olivas Baidez, Alfonso Gutiérrez García, Franco Leonardo Suquillo Tubón, Javier Herreros Arenas y Rubén Tordesillas García; y los alumnos del campus de Toledo Alberto Crespo Uriel, David García Vega, Lucas García Morales, García Sánchez, Pablo Olmedo Escolar y Ricardo Díaz Camacho.

El rector de la UCLM, Julián Garde, y el vicerrector de Cultura, Deporte y Compromiso Social, César Sánchez Meléndez, han felicitado a jugadores y cuerpo técnico a su llegada a Madrid por su encomiable esfuerzo y su capacidad de trabajo en equipo, compañerismo y deportividad. La participación en el torneo ha contado con el apoyo de Globalcaja.